中國女闖大阪勝尾寺惡意破壞！越線毀「TW達摩陣」畫面曝

國際中心／張予柔報導



近期中日關係持續緊張，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，但大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客。這座以「勝運」與滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出有中國遊客越過保護線，破壞寺內排列成臺灣形狀及「TW」字樣的達摩群，引發台日網友熱議與不滿。









中國女遊客闖大阪勝尾寺踩「TW達摩陣」！惡意破壞畫面流出…台日網友氣炸

有網友發文表示，目睹一名中國籍女子甩開丈夫的阻止，踏入保護區破壞排列成臺灣形狀與「TW」字樣的達摩擺設。（圖／翻攝自 Threads ＠cwsocool_）

有台灣網友在Threads上發文表示，親眼目睹一名中國籍女子帶著孩子，在甩開丈夫的阻止後，直接踏入保護區，刻意破壞排列成臺灣形狀與「TW」字樣的達摩擺設。更令人驚訝的是，隨後還有其他遊客無視標示線，直接闖入，甚至整個人躺在達摩上。原PO無奈說道「出來玩就出來玩是可以不用這樣吧，而且日本旅行不是很危險嗎」。

中國女遊客闖大阪勝尾寺踩「TW達摩陣」！惡意破壞畫面流出…台日網友氣炸

女子的丈夫多次阻止卻無果，影片引來網友紛紛留言「中國人不聽習近平的話？還去日本」。（圖／翻攝自 Threads ＠cwsocool_）

貼文曝光後，立刻在網路上引起熱烈討論，有網友直言，破壞達摩「就是踐踏別人的願望」，任意碰觸他人的祈福物將帶來不敬與厄運。其他人則表示「中國人不聽習近平的話？還去日本」、「這個阿姨在氣什麼？我就問」、「奇怪欸，自己不會去排ㄧ個中國的圖案喔」、「你可以討厭看不起，拍照發文罵也好，為什麼要破壞」。





中國女遊客闖大阪勝尾寺踩「TW達摩陣」！惡意破壞畫面流出…台日網友氣炸

勝尾寺著名的達摩原本被排成臺灣形狀與「TW」字樣。（圖／翻攝自 Threads ＠everlasting707）





中國女遊客闖大阪勝尾寺踩「TW達摩陣」！惡意破壞畫面流出…台日網友氣炸

勝尾寺著名的達摩原本被排成臺灣形狀與「TW」字樣，近日卻遭惡意破壞。（圖／翻攝自 Threads ＠cwsocool_）

勝尾寺作為大阪關西著名的「勝運之寺」，寺內有著上萬顆達摩象徵「跌倒七次、站起八次」的奮鬥精神。每位遊客在寺中挑選一顆有緣的達摩，寫下願望後幫它畫上第一個眼睛；待願望實現，再補上另一隻眼，最後將「圓滿」的達摩帶回勝尾寺。

原文出處：中國女闖大阪勝尾寺踩「TW形狀達摩陣」！惡意破壞畫面流出…台日網友氣炸

