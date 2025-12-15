中國女「賣場下跪」求丈夫買羽絨衣！13秒畫面瘋傳…

國際中心／張予柔報導



中國湖北一處購物中心近日一段畫面在網路上掀起高度討論，一名女子疑似在衣服店門口，為了請丈夫替她購買一件售價299元人民幣（約新台幣1,300多元）的羽絨衣，當眾跪在店家門口，畫面曝光後迅速引發熱議。影片在社群平台瘋傳，意外掀起關於「婚後金錢分配」的激烈討論，但也有人對影片真實性提出質疑。

一名女子跪在販售羽絨衣的專櫃門口，前面站著一名雙手插在口袋裡的男子。（圖／翻攝自微博）根據《南華早報》報導，這段影片於12月初在網路上流傳，畫面中可見，一名女子跪在販售羽絨衣的專櫃門口，低頭不起，面前站著一名身穿厚外套的男子，雙手插在口袋裡，神情嚴肅，完全沒有要伸手扶起女子，一旁還有兩名疑似當事人子女的小孩在徘徊。周遭路人來來往往，有人停下腳步圍觀，也有人拿起手機拍攝，現場氣氛顯得相當尷尬。

女子下跪影片曝光後，網友痛批冷血「這男的怎麼娶媳婦，連衣服都買不起」。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，有網友表示這幕是因「女子想買羽絨衣卻遭丈夫拒絕，只好下跪求情」，不少人痛批男子冷血無情「這男的怎麼娶媳婦，連衣服都買不起」、「這不是錢的問題，是尊嚴問題」。有律師出面表示，若情況屬實，依照中國法律規定，合法要求丈夫買衣服給自己，因為中國法律規定夫妻對共同財產有平等處理權。

女子在購物中心下跪影片引爭議，真相仍待釐清，因陸續出現不同版本的說法。（圖／翻攝自微博）

不過，隨後也出現不同版本的說法，有人指出，兩人並非單純因購衣問題起衝突，而是因感情糾紛爭執，甚至有傳稱，女子疑涉及偷竊行為被發現，才會下跪求情。對此，涉事購物中心回應表示，確實曾發生影片中的情況，但目前尚未與當事人取得聯繫，無法確認實際原因，事件細節仍有待進一步釐清。

