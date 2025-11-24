中國女「長裙狂擺動」壓不住！海關一查「裙底塞入上百條活魚」畫面曝

國際中心／綜合報導

中國廣東深圳與香港羅湖區接壤，近期羅湖海關查獲一起相當離奇的案例。一名女子準備從羅湖口岸入境時，被海關人員注意到她身上的黑色裙子鼓脹得異常，裙襬線條不自然，彷彿底下藏了什麼物品，沒想到裙底一掀開竟藏229 條大量活魚。









中國女「長裙狂擺動」壓不住！海關一查「裙底竟塞入229條活魚」震撼畫面曝光

女子身穿無袖上衣，下身搭配一件蓬鬆的黑色裙子。她進入海關安檢區後不久就被工作人員攔下。（圖／翻攝自微博）





根據中國官方帳號「海關發布」曝光的監控畫面可以看到，女子身穿無袖上衣，下身搭配一件蓬鬆的黑色裙子。她進入海關安檢區後不久就被工作人員攔下，要求進一步接受檢查。女子被帶到小房間後，在搜身過程中承認自己確實私自攜帶未申報物品，而且還是活體生物。





廣告 廣告





中國女「長裙狂擺動」壓不住！海關一查「裙底竟塞入229條活魚」震撼畫面曝光

海關發現她的裙子底下吊著兩個透明塑膠袋，袋內裝滿大量活魚。（圖／翻攝自微博）









經現場清點後，海關發現她的裙子底下吊著兩個透明塑膠袋，袋內裝滿大量活魚，總數竟達 229 條，因兩袋活魚的重量與體積相當明顯，也難怪女子裙子會呈現不自然的隆起，她將塑膠袋固定於腰部，使得外觀看上去像是多層裙撐撐起的效果，才會在外表上造成誤導。









中國女「長裙狂擺動」壓不住！海關一查「裙底竟塞入229條活魚」震撼畫面曝光

袋內裝滿大量活魚，總數竟達 229 條。（圖／翻攝自微博）





羅湖海關指出，這批活魚後續交由動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，確定為「平鰭鰍科」魚類。這類魚多生活在亞洲山區的湍急溪流，腹鰭具有吸附岩石的特化構造，是相當具特色的淡水觀賞魚。由於是活體動物，又屬於入境需申報的項目，女子未依規定通報，已屬違規行為，因此遭到海關查扣，並依法處置。













原文出處：中國女「長裙狂擺動」壓不住！海關一查「裙底竟塞入229條活魚」震撼畫面曝光

更多民視新聞報導

扯！餐廳將燃料當湯底 火鍋店經理為證清白「當場狂喝」

洪秀柱怒批高市早苗不負責任！吳思瑤反嗆國民黨：中共應聲蟲

中再拋「有權追究日本歷史罪行」！日網挖「這1事」狠酸

