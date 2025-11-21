中國好聲音導師全轉身！超會唱男星變這樣 插旗台北開唱笑說愛看偶像劇
記者鄭尹翔／台北報導
被李榮浩盛讚「轉音神似 Stevie Wonder」的新生代華語 R&B 創作才子 step.jad依加，正式宣布將於 2026 年 1 月 25 日首度來台，於 台北 WESTAR 帶來全新巡演 「NIGHTSTEP 夜奔！台北站」。擁有磁性靈魂嗓音、融合 SOUL、R&B 與 RAP 的獨特唱腔，他預告將以最燃、最撼動的現場魅力，帶領歌迷沉浸他的「依加式靈魂音樂宇宙」，開啟 2026 最性感的R&B 之夜。
近年在各大音綜強勢表現的 step.jad依加，以〈都不懂〉在《中國好聲音 2021》一舉拿下「八轉」亮眼成績，更獲汪峰大讚「每個轉音都見功力」，李榮浩甚至罕見為 R&B 歌手轉身，稱他「某些轉音像 Stevie Wonder，非常舒服」。從《說唱新世代》到《巔峰對決》，他一路累積人氣，成為華語最受矚目的靈魂系新人。
此次巡演以「城市夜色下的情緒故事」為概念，台北站除了演唱代表作〈迷宮〉、〈半情歌〉、〈趕路的蝴蝶〉、〈思念病〉等熱門曲目外，也將首次曝光最新創作。他透露這次舞台與燈光將打造「台灣站限定」的夜間視覺，讓歌迷擁有前所未見的沉浸式體驗。
此外，這次台北場更邀請到《新說唱2025》掀起熱潮的新人 Vinz-T 擔任嘉賓，以一曲〈楊過〉震撼全場的他，被視為今年最具爆發力的話題新聲音。兩位新世代音樂人首度同台，火花十足。
首次造訪台北的 step.jad依加笑稱自己從小看台灣偶像劇，對這座城市一直抱有青春憧憬，也期待親自感受台北的熱情與美味。他更公開「夢幻合作名單」包括 karencici、J.Sheon、黃宣、冰球樂隊、熱狗等，直呼：「如果能在台北同台，一定超級酷！」
