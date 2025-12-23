中國妹子網戀失敗，在飲料店崩潰嘶喊、脫衣繞街！鄉民嚇瘋。圖／翻自《黑料網》

中國山東省平邑縣近日發生一起事件，一名妹子突然在飲料店崩潰嘶吼，隨後更脫衣繞街，引發眾多民眾圍觀，並引來網友議論。

據網友拍攝的影片可見，這名妹子到當地一間奶茶店後，當場崩潰大叫、痛哭嘶吼，引來店家、甚至是外送員和民眾的注意。但過不久，妹子又突然開始脫衣，並跑到店外繼續把衣服脫得精光，後來又在街上繞了一小段路。過程中雖然有一名女外送員試圖安撫她、勸阻她，但妹子仍無法控制情緒，持續出現脫序行為。

由於妹子的行為太過突兀，因此引來眾多民眾圍觀，不少人紛紛拿出手機拍攝。雖然這些鄉民拍攝的影像，很快被傳到網路上，但就有網友批評，現場許多人都「只拍不救」，只顧著拍攝，卻不願意對妹子伸出援手。

據悉妹子疑似是網戀失敗受挫，心裡難以接受，因此做出脫序行為，而後妹子又回到飲料店內，把衣服穿上，該店的女性服務人員與女外送員也都全程陪伴。此外，也有網友認為，這名妹子應該當時心裡不好受，但片中仍看到現場有不少男生，把她當成取笑的對象，因此網友們也批評這些人「不道德」。另外也有網友表示，希望大家不要再亂傳這些影像，以免對妹子造成二次傷害。

這起事件引發中國網友討論。圖／翻自《黑料網》

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



