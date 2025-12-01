中國威脅提升 台日同步推出軍工發展計畫

日本海上自衛隊摩耶級護衛艦。(日本海上自衛隊)

近年東亞地區的軍事生產與國防預算出現兩大趨勢：台灣啟動國防提升計畫，以及日本從政策上鬆綁並重振軍工業。 兩國行動核心一致：共同應對中國日益增長的武力威脅。這場地緣政治區域競賽，在全球緊繃的態勢下加速進行。





台灣：1.25 兆新台幣打造不對稱戰力





為應對中共可能在 2027 年完成武統台灣的整備目標，台灣總統賴清德宣布未來八年（2026-2033）將投入史無前例的 新台幣 1.25 兆元（約 400 億美元）特別預算。

此策略旨在透過建構「台灣之盾」防禦系統、加速潛艦國造與籌獲無人機等不對稱戰力，大幅增加北京當局評估武力犯台時所需付出的成本與變數。這筆預算特別著重於國防產業自主化，以確保戰時的關鍵裝備和彈藥補給不受制於外部供應鏈，藉由自身實力來強化區域的和平與穩定。





日本：重塑後勤基地與產業升級





與此同時，日本政府亦透過修改憲法解釋和防衛法規，開啟了軍工產業的巨大轉型。政府注資高達9.9兆日圓(約新臺幣 2.08 兆元)預算，重振軍工業。資金不僅用於國有化關鍵工廠、保障利潤率，更意圖將過去「技術一流、產能三流」的困境扭轉。





日本的策略是透過與英義的聯合戰機開發（GCAP）打破出口枷鎖，將尖端軍事技術轉化為新的經濟增長點。此外，日本還將自身定位為美軍在太平洋的堅實後勤基地，承擔艦艇維修等重任，透過軍工合作，深化與美國等盟友的軍事綁定，進一步鞏固同盟威懾力量。





實力對話與長遠戰略





台日兩國的軍工部署，皆將應對中國威脅內化為國家長遠戰略。台灣透過「不對稱」的防禦韌性自保，而日本則透過龐大的「軍事生產」的戰略後勤鞏固同盟體系。這場加速中的軍工競賽，是印太地區為了維護現狀和平所進行的堅定「實力對話」。