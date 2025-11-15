即時中心／梁博超報導

由遠景基金會舉辦的「台美日三方兵棋推演會議」在14日閉幕，外交部長林佳龍於當晚款宴來台參與的美日專家學者訪問團一行。林佳龍致詞時強調，中國對台灣在外交、經濟及軍事各方面的壓迫不斷升級，更利用跨境鎮壓手段，對台灣進行威脅與施壓。他表示，台灣將繼續與民主夥伴齊力堅定捍衛民主自由，並致力在區域內促進穩定與共同發展，也樂願肩負此責任，持續在國際上發揮關鍵角色。

外交部發布新聞稿指出，部長林佳龍昨晚款宴日本智庫「笹川平和財團」及美國智庫「印太安全研究所」訪團一行共12人，成員包括笹川平和財團常務理事兼原信克及印太安全研究所主席薛瑞福（Randall G. Schriver）等。遠景基金會董事長陳唐山、執行長賴怡忠，以及國安會副秘書長林飛帆應邀出席晚宴，與訪團就台海及區域安全議題交換意見。

林佳龍致詞感謝笹川平和財團及印太安全研究所多年來對台灣的支持與貢獻，盼藉晚宴機會與訪團就共同關切的區域安全等議題交換意見。他強調，台灣在國際上扮演守護和平、民主與自由的重要角色，並致力在區域內促進穩定與共同發展，也樂願肩負此責任，持續在國際上發揮關鍵角色。

最後，林佳龍指出，當前國際局勢嚴峻，特別是中國對台灣在外交、經濟及軍事各方面的壓迫不斷升級；日前我國立委沈伯洋遭中國公安部門以所謂「從事分裂活動」立案偵查，顯示中國正利用跨境鎮壓手段對台灣進行威脅與施壓。對此，台灣將繼續與民主夥伴齊力堅定捍衛民主與自由。

快新聞／中國威脅有增無減！宴請美日兵推代表團 林佳龍曝台灣關鍵角色

林佳龍和與會貴賓合照。（圖／外交部提供）

外交部說明，在「總合外交」政策下，外交部持續與理念相近的民主夥伴合作，共同守護區域安全及全球供應鏈的穩定。特別是台美及台日近年來在政治、經濟、科技與文化等領域的合作越趨緊密，對於維護台海及區域的和平穩定具有重要意義。

