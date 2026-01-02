中國威脅步步進逼！ 沈有忠：妥協絕不是一條好的路

政治中心／綜合報導

中國對台威脅與日俱增，陸委會副主委沈有忠上節目專訪，他以香港為例，認為妥協不是一條好的路，也談到投資國防是必須，且現在有許多國家，要跟台灣合作研發無人機，可以藉機再造另一座護國神山，他也回憶自己當兵時期，30年前震驚社會的江國慶案，就在他服役的單位。

上節目暢談國防，陸委會副主委沈有忠回憶當兵時的點滴，印象最深刻的，就是30年前震驚社會的江國慶案。

陸委會副主委沈有忠上節目，暢談國防與兩岸。（圖／能戰好朋友）影片旁白：「（1996年）當時空軍作戰司令部內，發生五歲女童遭到姦殺的案件，空軍當時組成專案調查小組，認定江國慶就是兇手隔年直接槍決，直到2000年江國慶父親提出疑點，認為兒子遭到刑求逼供而認罪，2011年全案終於獲得平反，江國慶無罪定讞。」

陸委會副主委沈有忠：「江國慶當時就是在我們那個單位裡面，然後出了事情，那後來其實我接的那個位子，就是江國慶之前做的勤務啦，那我也睡了他的床。」

陸委會副主委沈有忠上節目，暢談國防與兩岸。（圖／能戰好朋友）

在空軍司令部服役的沈有忠，一直在大學任教，2024年獲得延攬入閣，擔任陸委會副主委，面對當前中國威脅，他有話要說。

陸委會副主委沈有忠：「面對威權的這個進逼，妥協絕對不是一條好的路，那大家都會想說兩岸要和平，就不需要有這麼多的這個緊張，這樣的情況誰不要和平，烏克蘭也要和平俄羅斯也要和平，但是今天你面對到的，是一個不講理的國家，他今天只給你一條路選，這條路就是沒有中華民國，這條路就叫做一國兩制，這條路就是要台灣變成明天的香港。」

抵抗中國侵略，強化戰備是必須，包括國防自主與軍購都是重要途徑，他也強調投資國防，絕不是單純買武器而已。

陸委會副主委沈有忠：「我們也不是純粹的在買武器，我們把國防變成一個產業，它也變成台灣經濟的一個中流砥柱，現在很多國家都希望能夠跟台灣，來共同合作無人機的這一塊，除了半導體以外，那我們為什麼不趁這個時候，好好的投資國防，暨可以讓自己的拳頭夠硬，然後也可以讓我們的經濟，也不要全部都過多的仰賴在，特定的產業上面，讓我們的軍工產業國防產業，也變成下一個護國神山。」

從兩岸到國防，沈有忠暢所欲言，盼讓更多國人瞭解當前局勢。

