中國威脅犯台！日經：駐韓美軍將擴大行動範圍｢應對台灣突發事態｣

駐韓美軍與南韓軍隊舉行聯合軍演。 圖：取自駐韓美軍網頁usfk.mil

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，引起國際社會警戒。駐韓美軍司令官布朗森（Xavier Brunson）去年12月29日在首爾論壇上宣布，該部隊將把行動範圍擴大至朝鮮半島之外，並且針對台灣突發事態建立備戰系統。日經亞洲（Nikkei Asia）指出，華府此舉是尋求加強嚇阻力，不僅對北韓，也針對日益強勢的中國。

根據日經亞洲報導，布朗森當時強調，南韓不只是單純回應朝鮮半島的威脅，而是位於東北亞權力平衡的十字路口。考慮到可能發生的台灣突發事態，駐韓美軍在官網發布一份「東邊朝上」的地圖顯示，南韓到平壤、北京、台北、馬尼拉等主要城市的距離，展示駐韓美軍的戰略優勢地位。據傳布朗森也下令在基地內部使用這份地圖，並且根據戰略彈性原則營運部隊。

廣告 廣告

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）2025年11月訪問南韓時表示：「區域突發事態的彈性部署，確實是我們會考慮的選項。但我們的重心仍是在這裡與盟友並肩作戰，確保北韓不對大韓民國構成危險。」儘管如此，首爾當局仍希望駐韓美軍把防衛朝鮮半島視為主要目標，擔心華府將部隊派往其他國家。

美國1953年韓戰結束後部署軍隊保護南韓，目前約有2.8萬美軍駐紮，大多集中在首爾以南約70公里、京畿道西南部平澤市（Pyeongtaek）的「韓福瑞營」（Camp Humphreys）。駐韓美軍過去主要任務是威懾北韓，但隨著中國持續軍事擴張，華府也日益擔心台灣突發事態成真的可能性提高，正在重新評估其行動範圍。

五角大廈去年12月23日發布的中國軍力報告示警，解放軍正朝著2027年具備攻台能力的方向穩定推進。從地理位置上來看，南韓不只靠近北韓，也靠近中國與台灣。布朗森去年11月曾表示，韓國的地理位置賦予了獨特能力，能影響多個競爭軸線，向北可影響北韓，向西能影響中國。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國內捲蔓延食品業 謝金河：連南韓國民美食泡菜也被攻陷

美空襲委內瑞拉抓走總統「中國製」預警雷達形同虛設、戰車成活靶

駐韓美軍司令布倫森。 圖 : 翻攝自美國國防部官網