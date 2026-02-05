中國威脅迫切且真實存在顧立雄籲加速各項國防預算審查

國防部長顧立雄表示，共軍常態化騷擾恐麻痺民眾心防，但其威脅是迫切、真實的存在，而新台幣1.25兆國防特別條例迄今仍未付委，他籲請立法院盡速審查；另外，今年度的國防預算若能順利通過，M1A2T戰車等重要軍備也將可順利交付。

國防部長顧立雄日前於媒體餐敘時指出，2025年中共軍機擾台數量共計3,764架次，較2024年成長23%；各型船艦2,640艘次駛入我國應變區，則成長約7%。中共常態性的軍事騷擾意圖形塑台海內海化假象，並綜合政、軍、經、心等多面向認知作戰、統戰滲透作法，當這樣的行動不斷上演，他擔憂恐將麻痺民眾的心防。

顧立雄強調，來自中國的敵情威脅是迫切、真實的存在，國軍將秉持不升高衝突、不挑起事端的原則，綿密掌握共軍動態、精實三軍聯戰能力，並藉由採購新式武器及作戰韌性等方式持續優化國軍不對稱戰力、驅動防衛作戰革新。

顧立雄指出，有關戰力籌建部分，政府已提出2項特別預算。其中國安韌性預算雖遭刪減但已通過，另外規模1.25兆的國防特別條例則迄今仍未付委，他希望可獲得國人的支持。顧立雄說：『(原音)條例中規劃逐步推動國防自主的政策，防堵紅色供應鏈的滲入；另外我們要透過台、美共同研發的方式，採購新興的科技，推動各兵工廠彈藥生產的興建或擴建、產能的升級，希望可以滿足提高戰備存量的需求及訓耗，更可以創造超過新台幣4,000億的產值、帶來9萬名以上的工作機會。』

有關商購部分，顧立雄表示，國防創新小組(DIU)持續探尋民間成熟產品與創新技術，2025年已舉辦117場次商情交流，透過原型開發、小批量採購等方式，驗證更多國外已部署、有實績的新興裝備是否符合作戰需求，以快速達成建案與籌獲目標。

另外在軍購部分，顧立雄則強調先前部分對美軍購雖有延宕，但全球供應鏈產能已逐步恢復，美方為改善交付效率也提出多項做法，例如修法讓台灣享有與北約plus成員國同等的軍售待遇。若2026年度國防預算順利通過，M1A2T戰車今年將可全數抵台；另外，海馬士多管火箭、魚叉飛彈、MS-110偵照莢艙、火山布雷系統及ALITUS、彈簧刀、MQ-9B高高空無人機等，今年也將陸續分批交運。