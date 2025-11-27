中國威逼日本！外媒諷「為掩蓋3危機」：被逼入絕境的是習近平

國際中心／倪譽瑋報導

日本首相高市早苗近期在國會的發言引發中國不滿，對日本祭出一系列制裁，例如要求公民避免赴日旅遊和留學，暫停進口日本海鮮。有日本媒體評析，中國一系列高壓威脅，應是「為掩蓋擔憂的虛張聲勢」，並點出中國國家主席習近平面臨的3大危機，領導力不足、經濟衰退、個人健康問題「換個角度來看，或許是習近平被逼到了牆角，才不得不在如此短的時間內對日採取一系列措施」。

高市早苗言論引爆風波 中方強烈措施接連上陣

廣告 廣告

據日媒《DailyShincho》報導，高市早苗發表「台灣有事」言論後，引發中國強烈反彈，中方祭出了各項措施，8日中國駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首高市早苗」、14日起，中國一系列公告相繼發布，如建議中國公民避免前往日本旅遊或留學等。

19日中國國家安全部公開譴責高市早苗，並稱「任何企圖奪取政權的日本陰謀都將被粉碎」報導直言，這是就對日本民眾的恐嚇。文中認為，其實習近平可以採取較溫和的方式，例如向高市早苗本人抗議，但中方卻採用「一系列高壓姿態」。

習近平面臨內部挑戰 軍隊支持度亮紅燈

報導分析，習近平會採取如此強硬的措施，或許是為了掩蓋其領導能力的削弱，還有無法完全掌控對「統一台灣」至關重要的中國軍隊等。在領導力方面，今年中共20屆四中全會，針對中央委員會成員展開大規模整肅，被刷掉的包括中央軍委副主席何衛東、中央軍委委員苗華等。

報導指出，42名中央委員中有27名具有軍方背景，他們缺席上個月舉行的中共20屆四中全會「這相當於中央委員中，軍方的60%以上」清楚顯示習近平對軍隊缺乏控制。有鑑於此，習近平需要盡快重建軍隊以實現台灣統一，同時高市早苗喊出「台灣有事」，這或許是習近平對日本反應會如此大的原因。

中國經濟走下坡 對日本出口狀況再加劇焦慮

除了上述軍隊問題，習近平還面臨「中國經濟情勢惡化」的困境，近期政府提出「十五五（第十五個五年規劃）」（2026年至2030年的國家規劃），並未給出規劃的具體數字目標，官媒新華社解釋，中美關係緊張加劇，加上全球經濟下滑導致出口疲軟，因此無法為2026年開始的五年規劃設定具體目標，報導直言「這種情況極為罕見」。

中國經濟在對日本方面，其往日本的出口正在下降，年減3.9%至1,671.19億美元，這是自2023年以來連續第二年下降。值得注意的是，2022年，日本從中國的進口額曾創下歷史新高，之後進口市場逐漸低迷。

習近平健康狀況受質疑 外界議論紛紛

另外，習近平本人的健康問題也是一大憂慮，報導指出，習近平於2012年11月就任中共中央總書記，在後續多年的任期中，他肩負著總書記、國家主席、中央軍委主席三大職責，如今的他已72歲，身體狀況似乎出現衰退跡象。

報導舉出，習近平今年5月缺席中共中央政治局月會；今年8月有媒體報導，習近平乘專機抵達西藏拉薩，出席自治區成立60週年活動，當時他面色紅腫，步態也略顯蹣跚，引發外界對他健康惡化的猜測。報導認為，若習近平身體狀況持續欠佳，這很可能會影響他在處理重要外交事務時的判斷力。

更多三立新聞網報導

蔡正元示警藍營「地方輸了、中央必輸」 點名3縣市2026困難重重

台北捷運大紅字廣告！很多人看不懂 真面目是「國際共識」

末日要來了？宗教領袖預言2025年底「彗星撞地球」 NASA發聲

台灣人阿布達比「突被警帶走」失聯3天！外交部回應了

