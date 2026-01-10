中國娃娃唱到全場暴動！王彩樺卻一摔成《WE ARE》所有焦點

記者林宜君／台北報導

除夕特別節目向來是華人圈闔家守歲的重要時刻，而《WE ARE 我們的除夕夜》憑藉跨國卡司與高話題演出，成功在年節檔期掀起討論熱潮。回顧上一屆節目，不僅勾起滿滿回憶殺，也意外製造出讓觀眾捏把冷汗的驚險瞬間。2026年《WE ARE 我們的除夕夜》於今（10）日晚間6時進行錄影，節目將於下月16日除夕夜播出，陪伴觀眾迎接農曆新年。回顧去年播出的內容，其中最受熱議的橋段，莫過於泰國雙人女子團體「中國娃娃」的唱跳演出，以及王彩樺在舞台上意外跌倒的插曲。

去年節目以「跨國共演 WE ARE DIVAS」為主題，集結中國娃娃、灣島皇后、美蘇拉家族、林美秀，以及展榮展瑞等多組藝人輪番登台。當中國娃娃登場時，兩人接連演唱〈Boom〉、〈單眼皮女生〉等經典歌曲，搭配熟悉舞步，瞬間喚醒觀眾童年記憶，網友紛紛留言：「還是她們最對味兒，童年回憶都回來啦」、「雞皮疙瘩掉滿地欸」，成為整晚演出的一大亮點。

另一段引發討論的，則是王彩樺與邵大倫的歌廳秀表演。兩人以復古造型登場，邊唱邊跳雙人舞，現場氣氛熱烈。然而在表演尾聲，王彩樺倒向邵大倫懷中時，男方一時沒接住，導致她直接跌坐在地，當場表情痛苦，讓不少觀眾嚇了一跳。邵大倫也跌坐在旁，脫口而出：「妳怎麼這麼重啊？」看似驚險的場面隨後轉為搞笑互動，兩人有說有笑起身，讓觀眾虛驚一場。

《WE ARE 我們的除夕夜》由中華文化總會與三立電視共同主辦，今年邁入第4年播出。節目主打台灣多元文化，結合不同世代觀眾喜好，涵蓋老中青族群。今年卡司與演出內容再升級，備受期待，將於2月16日晚間8時至翌日0時，在三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube及國際平台TaiwanPlus同步播出，向全球觀眾分享台灣年節魅力。

