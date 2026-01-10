中國娃娃唱到全場暴動！王彩樺卻一摔成《WE ARE》所有焦點
記者林宜君／台北報導
除夕特別節目向來是華人圈闔家守歲的重要時刻，而《WE ARE 我們的除夕夜》憑藉跨國卡司與高話題演出，成功在年節檔期掀起討論熱潮。回顧上一屆節目，不僅勾起滿滿回憶殺，也意外製造出讓觀眾捏把冷汗的驚險瞬間。2026年《WE ARE 我們的除夕夜》於今（10）日晚間6時進行錄影，節目將於下月16日除夕夜播出，陪伴觀眾迎接農曆新年。回顧去年播出的內容，其中最受熱議的橋段，莫過於泰國雙人女子團體「中國娃娃」的唱跳演出，以及王彩樺在舞台上意外跌倒的插曲。
去年節目以「跨國共演 WE ARE DIVAS」為主題，集結中國娃娃、灣島皇后、美蘇拉家族、林美秀，以及展榮展瑞等多組藝人輪番登台。當中國娃娃登場時，兩人接連演唱〈Boom〉、〈單眼皮女生〉等經典歌曲，搭配熟悉舞步，瞬間喚醒觀眾童年記憶，網友紛紛留言：「還是她們最對味兒，童年回憶都回來啦」、「雞皮疙瘩掉滿地欸」，成為整晚演出的一大亮點。
另一段引發討論的，則是王彩樺與邵大倫的歌廳秀表演。兩人以復古造型登場，邊唱邊跳雙人舞，現場氣氛熱烈。然而在表演尾聲，王彩樺倒向邵大倫懷中時，男方一時沒接住，導致她直接跌坐在地，當場表情痛苦，讓不少觀眾嚇了一跳。邵大倫也跌坐在旁，脫口而出：「妳怎麼這麼重啊？」看似驚險的場面隨後轉為搞笑互動，兩人有說有笑起身，讓觀眾虛驚一場。
《WE ARE 我們的除夕夜》由中華文化總會與三立電視共同主辦，今年邁入第4年播出。節目主打台灣多元文化，結合不同世代觀眾喜好，涵蓋老中青族群。今年卡司與演出內容再升級，備受期待，將於2月16日晚間8時至翌日0時，在三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube及國際平台TaiwanPlus同步播出，向全球觀眾分享台灣年節魅力。
更多三立新聞網報導
曾演四爺趙鴻飛神秘失蹤十年！網曝出現798藝術館 被製成人體標本
館長自封台灣意見領袖！驕傲自己巨大持久面相好 網酸：2026最驚悚
流落柬埔寨街頭女網紅回國！曾是電詐高管女友 滿身瘀傷無法行走曝光
台灣要推離婚冷靜期？呂秋遠一句「送去冷凍庫膩？」 網一面倒
其他人也在看
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 19 小時前 ・ 26
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 64
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 17
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 86
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 9
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 84
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 80
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
被告沒在怕？梁曉珺重新上架邪教片「7字開嗆」 蔡依林粉絲怒了
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。今9日梁曉珺重新上傳爭議影片，並寫道：「蔡姐竟然破防了？」影片也讓粉絲全怒了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 31
二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了
網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 35
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
蔡依林不忍了！大動作反擊抹黑 被告竟是《星光》季軍
天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，卻在演出後掀起風波。巡演官方社群隨即發布嚴正聲明，點名部分帳號涉及人身攻擊與不實指控，強調已完成蒐證並將依法追究責任。更引發關注的是，遭提告的對象之一，竟是曾登上歌唱選秀節目《超級星光大道》的女歌手梁曉珺。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 27
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 20
《逍遙》浪漫吻戲大歪樓！侯明昊呆問「親上面還是下面」？
譚松韻也把這場戲選為最令她印象深刻的一場戲，她說：「當時我們兩人都無法自由行動，眼裡含著淚，隔得又很遠，其實很難看清楚彼此，但是我能感受到我們之間情感的流動很真實，對我來說是特別珍貴的經驗。」侯明昊也分享同樣的感受，他說：「不管拍任何戲或是現場干擾再多，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
瞎掰蔡依林演唱會是宗教活動 網紅被告嗆回：娛樂明星想搞文字獄？
蔡依林即將到中國舉辦「PLEASURE」巡迴演唱會，抖音網紅「斯利亞」卻指控她的演唱會是宗教獻祭等，讓中國主辦單位大動作發聲明提告。網紅「斯利亞」被起底是歌手梁曉珺，她晚間在抖音回擊，只是娛樂解讀，還要主辦單位發聲明前要先做功課，嗆聲：「現在都已經2026年了，一個娛樂明星難道還想要搞互聯網（網路）文字獄嗎？」鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 87
玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔
被譽為「韓國電影界巨木」的國民演員安聖基，於本月5日上午辭世，享壽74歲。今（9日）上午，電影人為其舉行隆重的電影人葬告別式，眾多影壇重量級人物齊聚送行，其中後輩演員鄭雨盛在現場發表悼詞，數度哽咽，真摯話語令在場人士動容。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 5
A-Lin萌Q影片太好笑！網敲碗主持金曲獎，力讚「被歌手耽誤了」
A-Lin萌Q影片太好笑！網敲碗主持金曲獎，力讚「被歌手耽誤了」造咖 ・ 14 小時前 ・ 1
證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案
大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。網友從她的影片中發現兒童房的布置以藍色為主，以及嬰兒服的顏色，猜測她懷了兒子。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 26