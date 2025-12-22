Taiwan FactCheck Center

網傳「中共媒體預知北捷隨機攻擊案嫌犯會墜樓」？

中國媒體並未預知隨機傷人嫌犯張文墜樓，網路傳言未釐清微博發文時間顯示機制。

12月19日晚間北捷發生隨機傷人案，嫌犯於18時50分墜樓；網路熱傳有一家中國媒體在18時24分就提前貼文「預知」嫌犯墜樓，質疑內情不單純。經查，傳言未釐清微博發文時間顯示機制，該媒體的微博貼文顯示時間為首次發布時間，但後續經過2次編輯。



一、檢視中國媒體《看看新聞Knews》官方微博，發現網傳擷圖顯示的是該篇貼文「原始發文時間」，但實際上貼文內容後續經過數次編輯更新。



根據其編輯紀錄顯示，該貼文自12月19日18時24分發布後，曾分別在18時35分與19時28分重新編輯，由此可判斷，貼文內容與影片可能隨事件進展陸續更新。



此外，《看看新聞》在百度平台18時25分發布的貼文，僅呈現台北車站遭煙霧彈襲擊畫面，並未提及嫌犯墜樓；直到19時45分，該媒體才發布捷運中山站周邊影像及嫌犯墜樓資訊，並無網傳「未卜先知」、「超前部署」情形。



二、微博自2017年12月起開放針對「已發布貼文」的編輯功能，編輯後的貼文會標註「已編輯」，並可查看編輯紀錄，但其發布時間仍顯示原始發文時間，並不會改為更新時間。

有網友實測編輯微博貼文及影片等功能，證實微博用戶確實可以透過微博的編輯功能，在原始貼文中修改、新增影片。



綜合以上，中國媒體並未預知嫌犯墜樓，傳言源於未釐清微博發文時間顯示機制。

背景

12月19日晚間，捷運台北車站及中山站發生投擲煙霧彈且持刀隨機傷人事件，造成4死多人受傷。案發隔天，社群平台開始熱傳一張中國媒體的微博貼文擷圖，其發文時間為12月19日18時24分，但貼文中所附的影片內容，則提及兇嫌在中山站砍傷多人後墜樓。

大批網友質疑，根據台北市警方公布的事件時序，兇嫌18時50分墜樓，中國媒體為何可以提前近半小時就「預知」此事？隨後，多家新聞媒體也跟進報導，並在標題聲稱「北捷犯案兇嫌墜樓 中媒比本人還先知道」、「中國媒體提前26分鐘報墜樓亡」、「中共媒體疑超前部署」、「細思極恐⋯中媒18:24報導張文墜樓身亡 事實18:50才從5樓跳下」等。

新聞媒體報導擷圖

查核

查核點：中國媒體早在嫌犯墜樓前就發布報導？

網傳貼文經過編輯，後續有更新，擷圖顯示的是該貼文「原始發文時間」

查核中心檢視網傳中國媒體《看看新聞Knews》的微博發文。

根據其微博貼文顯示，原始發布時間為12月19日18時24分，但右上角可見到貼文「已編輯」，點入編輯紀錄也可看到該篇文章自18時24分發布以來，後續在18時35分、19時28分都有重新編輯的紀錄。

由此可推測，這篇貼文在18時24分發布時所附加的影片，可能有隨著事件持續更新為最新影像。

《看看新聞Knews》微博貼文擷圖（紅框為台灣事實查核中心所加）

另外，根據《看看新聞Knews》的百度貼文（1、2）也可見到，18時25分所發布的文字與影片，都只有台北車站被煙霧彈襲擊畫面，並未提到嫌犯墜樓；直到19時45分，才發布捷運中山站周遭影像及嫌犯墜樓消息，並無網傳「未卜先知」、「超前部署」等情況。

《看看新聞Knews》百度貼文擷圖（紅框及底線為台灣事實查核中心所加）

微博官方自2017年12月啟用「編輯已發布貼文」功能

根據微博官方對於「如何編輯、修改微博」的說明，可得知微博開放用戶重新編輯已發布的貼文，編輯過後的貼文會標註「已編輯」，點擊就能看見包括時間及內容等編輯紀錄。

另根據中國官方媒體《環球網》引用中國科技資訊網站《快科技》的報導，微博是從2017年12月12日啟用針對已發布內容的編輯功能，並保留編輯紀錄以供查看，但編輯後的微博依然顯示「原始發文時間」，不會改為更新時間。

微博官方說明頁面擷圖（時間戳記紅框及說明為台灣事實查核中心所加）

此外，社群平台Threads也有用戶實測編輯微博貼文及影片等功能，證實微博用戶確實可以透過微博的編輯功能，在原始貼文中修改、新增影片。