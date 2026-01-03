中國媒體公布沈伯洋資料 警政署：在地協力者依法嚴辦

警政署。(記者邱俊福攝)

〔記者邱俊福／台北報導〕中共揚言「全球通緝」民進黨立委沈伯洋後，近日中國媒體兩岸頭條公布沈伯洋相片、居住及工作地衛星影像，並向民眾徵求線索，警政署為確保沈伯洋依法行使職權及其個人人身安全，已責成相關警察機關，全面強化其相關安全維護作為，並依實際情勢與風險評估，採取必要警力部署與防護措施，確保人身及住居處所安全無虞。

警政署並呼籲，民眾切勿成為敵對勢力之「在地協力者」，任何人若受指使、利誘或脅迫，從事蒐集、傳遞、協助監控或其他足以危害沈伯洋人身安全、住居處所及社會秩序之行為，均屬違法，將依法查辦、從嚴究辦，絕不寬貸。

警政署表示，社會大眾安心生活、保持警覺，不必恐慌，警察機關會站在第一線，守護人民的安全，讓民眾生活安心、安心出行，維護立法委員人身安全與民主制度穩定，有賴全體國人共同守護，警方將持續秉持依法行政、專業執法原則，確保社會安定與國人安全。

