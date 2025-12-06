中國媒體嗨報導：川普嗆高市早苗「別插手台灣」！慘遭自家小粉紅酸爆

國際中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗（左）台灣有事論引發中日關係緊張。（圖／翻攝自X平台 @JPN_PMO）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」稱台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，此番言論引發中國跳腳。11月26日《華爾街日報》曾獨家報導，稱「川普要高市不要挑釁北京當局」；不過此消息遭日方駁斥。然而12月5日，日媒《週刊文春》卻爆料，稱其實川普當下措辭「相當辛辣」，甚至疑似說出「不要插手台灣問題」等言論，消息曝光後中國媒體紛紛跟進報導，似乎是見獵心喜，但卻慘遭中國網友吐槽。

日本雜誌《週刊文春》12月5日在社群媒體「X」上爆料，引述消息人士的說法指出，一名日本政府官員透露上個月底美國總統川普與日本首相高市早苗的通話細節，稱「實際上，川普當時對我們措辭相當嚴厲。似乎還說了相當於『不要插手台灣問題』這樣的話」。這則爆料為這起外交風波再添變數。

日本週刊爆料，美國總統川普與日本首相高市早苗通話時，川普措辭辛辣，甚至稱「別插手台灣問題」。（圖／翻攝自白宮）

中國媒體《觀察者網》6日報導此消息，還提到對於上月底那通與美國總統川普的電話，日本首相高市早苗一直三緘其口，僅表示「細節不便透露」，並稱「日本政府對外的官方表態也是支支吾吾、裝傻充愣」。報導指出，日本外相茂木敏充11月25日被問到川普或美國國務卿盧比歐是否明確支持日本時，也數次表示未聽清楚問題，含含糊糊拒絕正面回答。

此前，11月26日《華爾街日報》曾引述消息人士爆料，稱日本官員和一名美國知情人士透露，川普要求高市早苗克制涉台言論，並建議她不要在台灣主權議題上挑釁中國。

中國媒體對相關報導似乎是見獵心喜，不過相關新聞下方，微博的中國網友紛紛開酸，「又是道聽途說」、「一唱一合」、「我覺得他們在唱雙簧」、「這台階下得」、「搞得像真的一樣」、「兩人擱這兒輪流登台表演呢」、「就算罵了，為何讓你知道呢？很可能是挖坑」、「一個唱紅臉，一個唱白臉」、「文春的消息也能當新聞了嗎」、「感覺在唱雙簧」。

