中國媒體曝光沈伯洋住家衛星影像 警政署說話了

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

近日中國媒體公布立法委員沈伯洋相片、以及在台居住地點及工作地衛星影像，並向民眾徵求線索。警政署對此表示，為確保沈伯洋行使職權及個人安全，警政署已責成轄區分局，全面強化沈伯洋相關安全維護作為，並依實際情勢與風險評估，採取必要警力部署與防護措施，確保沈伯洋的人身及住居處所安全無虞。

警政署同時呼籲全體國人，切勿成為中國的「在地協力者」，任何人若受指使、利誘或脅迫，從事蒐集、傳遞、協助監控或其他足以危害沈伯洋人身安全、住居處所及社會秩序行為，均屬違法，警方將依法查辦、從嚴究辦，絕不寬貸。

警政署強調，民眾可安心生活、保持警覺，不必恐慌，警察機關會站在第一線，守護人民的安全，讓民眾生活安心、安心出行。維護立法委員人身安全與民主制度穩定，有賴全體國人共同守護，警方將持續秉持依法行政、專業執法原則，確保社會安定與國人安全。

照片來源：翻攝畫面

