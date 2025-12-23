中國媒體預知張文墜樓？微博時間顯示機制 真相曝光

北捷隨機傷人案發生後，網路流傳中國媒體「預知」嫌犯墜樓的說法。（圖／東森新聞）





北捷隨機攻擊事件釀成4死11傷，案發後網路流傳一張中國媒體微博截圖，顯示在嫌犯墜樓時間之前就已發布墜樓相關新聞內容，因而被質疑「未卜先知」甚至牽扯陰謀論。不過查核結果指出，爭議關鍵在於微博的時間顯示規則，貼文即便後續更新內容，頁面仍會顯示原始發文時間，導致截圖被誤讀。

根據《台灣事實查核中心》報導，網傳截圖來自中國媒體《看看新聞Knews》的官方微博。查核中心檢視原始貼文後發現，貼文雖顯示在12月19日18時24分發布，但右上角標示「已編輯」，點入編輯紀錄可見該貼文後續至少在18時35分與19時28分兩度修改更新，內容與影片可能隨事件進展陸續補充，因此才出現看似提前發布的錯覺。

看看新聞Knews微博文章編輯紀錄。（圖／翻攝自＠看看新聞Knews微博）

看看新聞Knews微博文章編輯紀錄。（圖／翻攝自＠看看新聞Knews微博）

查核中心也比對《看看新聞Knews》在百度平台的發布內容，指出該媒體在18時25分發布的貼文僅呈現台北車站遭煙霧彈襲擊畫面，並未提及嫌犯墜樓。直到19時45分才更新中山站周邊影像與墜樓資訊，與提前預告、預知等說法不符。

為何貼文更新後時間仍維持不變？查核指出，微博自2017年12月起開放「已發布貼文」的編輯功能，編輯後會標註「已編輯」並保留可查的編輯紀錄，但頁面顯示的發布時間仍是原始發文時間，不會改成更新時間。因此，若只看截圖上的時間、未注意已編輯與編輯紀錄，就容易產生對事件時序的誤解。

