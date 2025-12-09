中國嫌H200不夠先進 ? 川普仍同意放行 輝達市值暴漲450億美元

美國總統川普於美國時間 8 日在社群媒體上宣布，美國在國家安全得到保障的前提下，即將允許輝達向中國及其他地區客戶出口 H200 產品。 圖:達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 美國總統川普於美國時間 8 日在社群媒體上宣布，美國在國家安全得到保障的前提下，即將允許輝達向中國及其他地區客戶出口 H200 產品。作為交易回報，輝達需向美國政府支付 25% 的銷售分成。對此，輝達表示，「向商業客戶供應 H200 是一項值得肯定的舉措。」

這一消息引發中國業界關注，主要涉及三個問題：出口流程何時落地、對誰帶來利好，以及對中國國產生態的影響。

H200 出口解禁的傳聞早有流傳，爭議焦點在於美國行政與立法部門之間的協調，以及如何消除國會對「維持美國 AI 領先地位」的疑慮。一位科技政策研究員指出，「美國商務部和國會不一定樂見這一舉措，因此最終落地的機率仍存在不確定性。」

不過，川普官方宣佈的動作已釋放訊號，表明行政與立法部門在一定程度上達成共識。研究員指出，「即使有人唱反調，川普依舊有制約的工具。」未來的重點將是政策流程與執行問題，仍需時間處理。

H200。

關於產品性能，H200 於 2023 年 11 月發布，2024 年第二季開始向全球客戶供貨。其採用台積電 4N 工藝，核心為 GH100 GPU，內建 800 億晶體管，搭載 HBM3e 顯存，FP16 算力達 1979T，FP8 算力 3958T，互聯頻寬 900GB/s。相比特供中國市場的 H20，H200 性能大幅領先。然而，隨著 Blackwell 架構的 B200 等新產品問世，H200 在 2025 年底已成為「相對落後」的產品。

據《騰訊科技》報導，分析人士認為，H200 出口解禁符合預期：「放 Hopper 架構，不放 Blackwell 架構，也能向國內交代『我們還領先一代半』，中國客戶也能購買。」

在市場層面，H200 出口帶來潛在收益。相較於 H20 出口的 15% 銷售分成，H200 達到 25%，若中國市場單季營收 100 億美元，預計每年可為美國政府帶來至少 100 億美元收入。對輝達而言，H200 解禁意味著中國市場銷售「解凍」，尤其是其性能優於 H20，更易獲得客戶青睞。產業研究員指出，Hopper 架構仍是中國模型開發的主流，遷移到新架構將增加工程成本。

對輝達而言，H200 解禁意味著中國市場銷售「解凍」，尤其是其性能優於 H20，更易獲得客戶青睞。

此外，H200 銷售毛利率高，可望接近或超過 80%，對輝達而言是一項利好。根據 2024 年數據，輝達財報顯示在中國市場收入達 171 億美元，H200 若順利出口，預計資料中心產品收入將創新高。消息公布後，輝達美股週一盤後交易中快速拉升，漲超 1%，市值增加超過 450 億美元。

值得注意的是，輝達並非唯一獲准出口的企業，此前 AMD 也確認可向中國客戶出口 MI308 晶片。業界普遍認為，H200 算力比 H20 高約八倍，FP16 算力是 H20 的 13 倍以上，滿足中國市場需求。隨著 H200 解禁，多家大廠此前下達的 H20 訂單可望轉為新訂單，並於 2026 年釋放。

對中國晶片生態的影響方面，多位從業者指出，H200 主要用於模型訓練，與中國 AI 晶片以推理為主的應用場景並不直接衝突。凱騰律所合夥人韓利傑表示，「主要是幫輝達賺錢，與中國本土產品競爭只是其次。」

