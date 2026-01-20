中國孕婦集體控訴產檢遭醫院狂抽血！傳有人一次抽10幾管血致胎兒死亡

中國多地醫院孕婦產檢過度抽血，部分準媽媽一次抽18管血，致身體虛弱並影響胎兒健康，引發過度醫療及血液挪用疑慮。（圖為情境示意） 圖：Gemini AI生成

[Newtalk新聞] 中國近期在社群平台傳出多地醫院在孕婦產檢時瘋狂抽血，有準媽媽一次被抽走10幾管血，導致身體虛弱，胎兒不幸死亡。綜合中媒報導指出，這種異常現象引發民眾質疑醫院過度醫療，甚至擔憂血液被挪作他用。

有中國網友在社群平台透露，自己產檢時被抽了12管血，事後連走路都腳發軟。一位湖南網友也反映，她在2023年孕期建檔時抽了12管，整個孕期累計被抽20至30管，導致血紅素降至90多。儘管她曾要求護士少抽一點，醫師卻表示「沒事。不影響。」

一名中國浙江網友則表示，整個孕期累計抽了40多管血，導致貧血與低血糖。北京一名網友指出，今(2026)年建檔進行糖耐受測試時，一次被抽了11管血，甚至抽到第8管時，護士竟然硬按著她的胳膊往外擠血。廣東網友也在網路上爆料，兩週內被抽15管，甚至有人建檔加其它檢查就被抽18管，直呼「真的是離譜」。

對於這種現象，據《新唐人》訪問多位中國網友表示，中國民眾普遍認為現在去醫院就會被瘋狂抽血，不論大人小孩都無法倖免。近幾年來，越來越多產婦對於產檢項目感到困惑，許多人並不了解哪些是必要檢查，新唐人進一步指出，這種不透明的醫療程序讓許多孕婦感到無所適從，甚至產生「沒事別去醫院」的恐懼心理。

受害網友也控訴，醫師往往只顧著開單叫人交錢抽血，面對詢問則表現得相當不耐煩。新唐人指出，民間甚至流傳「多的成了血包賣血」的質疑。更嚴重的是，有孕婦因被抽血過多，造成母體對胎兒供血不足，導致原本虛弱的胎兒失去胎心，最終不得不拿掉小孩。新唐人說明，這類慘劇讓許多家庭對醫療體系失去信心。

針對抽血量暴增，一名中國醫師指山，10多年前產檢只需1管血，2年前增加到8管，現在卻普遍要抽12管。 一名前產科醫生劉女士接受新唐人採訪時分析，特殊情況抽到7至8管尚屬合理，但若抽血量達到10幾管且成為普遍常態，她進一步強調，這絕對是非常不正常的醫療行為，背後原因啟人疑竇。

中國網友透露孕期產檢被抽血過多，部分孕婦一次抽12至18管血。 圖：翻攝自網路