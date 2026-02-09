中國字節跳動推出Seedance 2.0：懂「拍片」的 AI，如何把導演、攝影、剪輯塞進一個模型？
重點一 ：字節跳動推出新一代 AI 影片生成器 Seedance 2.0，主打原生 1080p「電影級」畫質與流暢、物理合理的動作合成，聲稱平均生成約 10 秒、成功率達 99.5%。
重點二 ：Seedance 2.0 不只會生成畫面，還能自動設計分鏡、匹配音效與音樂，實際「把導演、攝影、剪輯、配樂」收進同一個模型，預示許多內容與軟體工作流將被 AI 端到端重構。
重點三 ：Seedance 2.0 付費方案自每月 19.9 美元起，開放商業授權、支援多種寬高比與瀏覽器跨裝置使用，試圖在 AI 影片工具市場中搶占專業級定位。
字節跳動旗下新一代 AI 影像模型 Seedance 2.0 近來在創作者圈掀起震盪。官方將其定位為「原生 1080p 電影級影片生成器」，主打多鏡頭敘事、一致角色與高品質運鏡。
以中國媒體《華爾街見聞》旗下專欄《硬AI》為例，其描述外界開始把 Seedance 2.0 視為影片領域接近「GPT‑3.5 時刻」的指標事件；而台灣讀者相對熟悉的影音創作者「影視颶風」頻道主持人 Tim 則在最新影片中形容，這是他過去一年首次被 AI「震到睡不著」，認為傳統影像流程「被 AI 海嘯沖走」已進入倒數。
究竟，這款影片生成模型有多神？
AI 影片懂運鏡，影片產業的「GPT‑3.5 時刻」來了？
從產品定位來看，Seedance 2.0 是字節跳動在 Seedance V2 模型之上的新一代影片生成服務，強調原生 1080p 輸出、接近電影質感的色彩與光影，並支援文字轉影片、圖片轉影片，號稱「每一段都是 1080p 電影級畫質」。
官方頁面主打多鏡頭敘事與跨場景角色一致性，強調能在剪接點之間維持人物的臉部特徵、服裝風格與場景氛圍，且支援 16:9、9:16 等多種社群平台常用比例，明顯瞄準商業行銷與短影音市場。
真正讓專業影像工作者警覺的，是模型對「視聽語言」的掌握程度。
例如 Tim 在影片中展示，只需一句文字提示與一張靜態圖片，Seedance 2.0 便能生成具有明確運鏡語言的段落：攝影機在空間中平滑移動，懂得何時拉近特寫、何時切換角度，分鏡之間的鏡頭運動能自然銜接，不再是早期 AI 模型那種「為了切而切」的斷裂畫面。
更關鍵的是，它開始理解三維空間與光影邏輯：當鏡頭左右移動時，背景物體會呈現合理的視差；光源位置改變時，陰影長度與方向也隨之調整。
換言之，以往辨認 AI 影片的一個簡單方法，是看大幅運鏡時空間是否破綻、角色是否扭曲，如今這套「肉眼檢測」正快速失效。對許多影像工作者而言，這種「懂鏡頭語言」的模型，象徵著 AI 已從單純生成畫面，跨進「半個導演」的領域。
從導演到剪輯一模型包辦，工作流被端到端壓縮
相較於技術展示帶來的驚嘆，更值得關注的是背後工作流的重構。例如華爾街見聞《硬AI》作者申思琦指出，傳統影視後期是一條漫長且昂貴的線性鏈條：
導演構思情節
攝影師以實際機位與光影把腳本變成畫面
剪輯師再將片段重構為敘事
配樂與聲音設計負責用節奏與音效引導情緒
上述流程充滿溝通成本、摩擦與試錯，就是影片製作耗時費工的關鍵。而Seedance 2.0 的意義在於，它把上述多個製作程序，部分收斂進同一個模型。
一方面，它能一次性產生帶有完整分鏡與運鏡的片段，生成內容本身就已經過宣稱「導演化」的設計，剪輯師不再是從大量廢片中挑選，而是面對一個近乎可用的成片；另一方面，系統支援自動音畫匹配，可根據場景自動疊加環境音、動作聲與配樂節奏，過去需配音師與混音師花一整天以上處理的工作，現在可能在幾秒內完成。
在這個視角下，Seedance 2.0 象徵了 AI 正以「端到端」方式吃掉中間層工作流，從影像製作到軟體開發皆然。長期而言，公司作為「協調多工種協作、降低交易成本」的組織形式，也可能被一人加上多個 AI Agent 的組合部分取代，「一人公司」的想像變得更具可行性。
做影片更方便了，但 IP 也更容易被挪用了
然而，讓 Tim 直言「有點恐怖」的並非畫質，而是模型背後的資料來源與風險。他在影片中展示，只要把自己的照片丟進 Seedance 2.0，模型便能自動生成與本人極為相似的聲音；更驚人的是，即使 Tim 未提供任何聲紋檔，系統也能「認出」這張臉應該搭配哪一種聲音。
Tim 推測，Seedance 2.0 已大規模使用影視颶風過往上傳平台的大量影片，用於訓練或微調，因此模型對他的口音、語氣乃至辦公室玻璃外景都相當熟悉。
這種「未明示授權卻高度擬真」的能力，立刻點燃創作者社群的不安。有觀眾留言擔心，若有人拿家人照片生成勒索影片，長輩幾乎無法分辨真假；也有人指出，當平台一方面握有海量創作者資料，另一方面又推出自家生成服務，創作者可能在毫不知情的情況下，成為訓練集與被替代者的雙重角色。
Tim 推斷，相關授權條款很可能藏在冗長的使用者協議之中，雖然在法理上「可能合規」，但在倫理與信任上卻留下巨大黑箱。
事實上這種風險並不限於影音產業。當 AI 能 100% 模擬某個人的外貌、聲音與說話風格，傳統依賴影像與錄音作為證據的做法將全面失效，從金融詐騙、政治假訊息，到職場與家庭關係，都可能被高度擬真的數位分身撕裂。
在 Seedance 2.0 的鏡頭下，一方面是令人目眩神迷的光影與運鏡，一方面是對工作流與社會結構的深度重寫。影片產業的「GPT‑3.5 時刻」或許已悄悄到來，真正更難的問題，則是人類要如何在效率、創造力與權利保障之間，重新畫出那條界線。
延伸閱讀：每天30秒讓AI幫大腦熱身！3個「小任務」喚醒覺察力，Gemini、ChatGPT都可以
曾因元宇宙被視為「科技界敗家子」，Meta如何成了AI變現的模範生？
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
更多報導
我跟 AI 聊日本人的經典理念 Ikigai，4步驟找回工作動力！附實作 Prompt 參考
AI伺服器為什麼「不會」步上電子業「毛三到四」後塵？緯創點出一大毛利護城河關鍵
其他人也在看
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
華晨宇超狂寵粉！宣布「拿下3塊地」辦演唱會：有吃有喝有房子
大陸歌手華晨宇，在2013年選秀節目《快樂男聲》出道後，憑藉才華與爆發又具穿透力的嗓音，人氣居高不下。向來寵粉的他，近日卻在演唱會上宣布已經拿下了3塊地，未來不再自行租地、搭建舞台，直接就能開唱，消息立刻轟炸各大論壇。
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
WBC／號稱史上最強！南韓隊「7人有大聯盟資歷」 美記者：贏不了台灣
2026年世界棒球經典賽（WBC）將在3月開打，台灣隊30人名單已於6日正式公布，而台灣被分在C組，將面對日本、南韓等隊伍，力拼只有2席的晉級資格。對此，大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）在節目中分析，就算南韓隊陣中有7人擁有大聯盟資歷，但他仍認為台灣晉級機率超過南韓。
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
高市大獲全勝「強勢日本」成形！凌濤6字籲國民黨：最符合台灣利益
日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選寫下歷史性紀錄。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，「強勢日本」成形，台灣應加強多方合作，他更呼籲國民黨堅定走「親美、友日、和陸」路線，這才是國民黨最穩健、最應該走的路線。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
男神爆口臭！女星試鏡嫌「嘴裡有大便味」 卞慶華遭退貨慘況曝光
男星卞慶華近年憑藉主持《食尚玩家-天菜就醬吃》人氣攀升，陽光帥氣的形象深受粉絲喜愛。然而，他日前在談話性節目中驚爆，剛出道試鏡時曾因為嚴重的口臭問題遭到劇組退貨。他透露當時與一名線上女演員對戲，對方竟當場向製片控訴他「嘴巴有大便味」，讓他尷尬不已，這段慘痛經驗也成為他下定決心徹底改變的關鍵。
1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼
今（9）日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。對此，中央氣象署整理本週天氣重點，寒流今遠離，之後漸回溫，週三至週四清晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，週四白天後溫度回升；降雨方面，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，本週天氣多為穩定，適合年前掃除，迎接新氣象。
孫藝真抓住玄彬的胃！過年親下廚端「1菜色」 他豎大拇指甜讚神情曝
韓國男星玄彬因為戲劇《愛的迫降》合作孫藝真結緣，在2022年步入婚姻殿堂，育有一子，家庭生活美滿。掀起關注的是，女星李英子近來在YouTube節目分享新年菜色，其中一道便是玄彬推薦的年糕湯，節目也順勢回顧玄彬當時大讚愛妻孫藝真煮的新年料理的神情。蔡佩伶報導
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
田徑／「跨欄甜心」張博雅亞洲室內賽摘金 突破自我刷新全國紀錄
台灣「跨欄甜心」張博雅在8日的亞洲室內田徑錦標賽，女子60公尺跨欄項目刷新全國紀錄，也一舉拿下金牌，是台灣此次在亞洲室內田徑賽首金。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
威力彩上看11.5億！3生肖鹹魚翻身「偏財運超旺」
威力彩上看11.5億！3生肖鹹魚翻身「偏財運超旺」
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...