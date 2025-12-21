中國字節跳動與美企成立「合資企業 」以避免TikTok遭美國封禁

火報記者 陳銳/報導

中國字節跳動近日簽署具約束力的協議，將透過成立合資企業的方式，重整 TikTok 在美國的業務架構，以回應美方長期以來的國安疑慮，並避免該短影音平台在美國遭到全面禁售。

根據協議內容，字節跳動同意將 TikTok 美國業務的實質控制權，移交給包括甲骨文在內的一組美國及國際投資者，新成立的合資企業將負責 TikTok 在美國市場的營運與管理，但相關財務條件並未對外公開，交易架構則與去年九月公布的方向大致一致，當時美國政府延後禁令生效期限，要求字節跳動在指定時間內完成資產剝離，以符合法律規範。

廣告 廣告

協議規定，字節跳動將把 TikTok 美國業務控制權移交給包含甲骨文在內的投資團隊，由合資公司負責營運。圖:unsplash

依照協議安排，甲骨文、私募股權公司銀湖資本，以及總部位於阿布達比的 MGX 等投資者，將合計持有 TikTok USDS 合資公司 80.1% 的股份，字節跳動則保留 19.9%，消息傳出後，甲骨文股價在週五盤前交易中上漲近 6%。

TikTok 執行長週受資在內部備忘錄中向員工說明，合資企業將以獨立實體形式運作，並掌握美國用戶資料保護、演算法安全、內容審核與軟體保障等核心權限，而由字節跳動控制的美國實體，則將繼續負責全球產品互通性及部分商業活動，包括電商與廣告業務。

不過，外界對演算法實際控制權的歸屬仍存疑慮，曾任美國國家安全委員會官員的拉什．多希指出，目前尚不清楚演算法是否已被轉讓或授權，或是否仍由北京方面掌控，而甲骨文是否僅扮演監督角色，也有待進一步確認。

政治層面的討論仍未平息，川普曾公開表示 TikTok 有助於其政治影響力，他本人在平台上擁有大量追蹤者，白宮也已設立官方帳號，民主黨參議員伊麗莎白．沃倫則質疑交易透明度，呼籲釐清是否涉及對特定富豪有利的幕後安排。

外界同時關注與川普關係密切的多位企業領袖是否實際參與投資，包括甲骨文執行長拉里．艾里森家族，以及其他科技與媒體界人士，目前相關人士是否列入最終投資名單，仍未獲得官方證實。