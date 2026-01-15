中國孤獨市場龐大！怕無人聞問 APP問「你死了嗎」竟爆紅

編譯林浩博／綜合報導

中國擁有14億人口，人們卻感到好孤獨！一款名叫「死了嗎」的APP近期因此爆紅。這款應用程式鎖定獨居用戶，而每天就單純問你一句話：「你死了嗎？」這種帶有黑色幽默的問候，在年輕人之間掀起旋風，卻也側面顯示經濟不景氣之下，一個人在大城市打拚的中國年輕人，生活有多麼不好過。

中國少子化、高齡化與經濟不景氣下，人們越來越孤獨，也催生了「死了嗎」這款奇特APP的爆紅。（圖／翻攝自X平台 @DailyBeijing）

中國人越來越孤獨

這款手機應用程式，如同其名，每天就問你「你死了嗎」，用戶必須點擊按鈕簽到。如果好幾天用戶都未打卡，APP即會自動通知用戶的緊急聯絡人。

廣告 廣告

中國官媒《環球時報》報導，「死了嗎」APP於10日登上Apple Store的付費類別榜首。自那時起，它就廣受國際媒體關注，下載量一飛衝天，APP還改了名字，並改成付費訂閱制。

CNN指出，「死了嗎」熱潮的背後，是中國獨居民眾增多。這些人時常感到孤獨，生活難受。據《環球時報》引用的研究機構預測，中國的獨居戶數，到了2030年，將達到2億戶之多。

人口老化造成獨居長者變多。再加上過去十年，數以億計年輕人離鄉背井到大城市闖蕩，留在鄉村的也只剩下老人。同時年輕人的結婚比率下降，2024年更跌至官方38年來統計的低點，一同到來的，則是當局怎麼樣都無法扭轉的少子化趨勢。

青年失業率破紀錄，近幾年憂鬱、焦慮和失望的情緒，在社會無孔不入，也難怪這款「死了嗎」APP，即便名字不吉利，卻能引起中國各地用戶的共鳴。

「死了嗎」APP於13日宣布，於新版本採用新名字「Demumu」。（圖／翻攝自X平台 @williamlong）

消失才「最可怕」

許多用戶分享，這款APP總算讓他們感覺，自己不再是不受關注的邊緣人。一名微博用戶寫道：「第一次有人會關心我是生、是死。」

另一名用戶也表示：「8元(人民幣，約36台幣)的APP，給了許多獨居的年輕人至少一絲尊嚴。最可怕的事情並非孤獨──而是消失。」

香港科技大學社會科學與政策教授貝斯圖（Stuart Gietel-Basten）解釋，網友這種反應，顯示了APP「抓住了人們長時間工作下，原子化、人生卡住、寂寞的感受」，很多年輕人「一直都無法擁有自己想要的社交生活」。

貝斯圖建議，中國政府應以這款APP的熱潮為起點，設法幫助獨居的長者與年輕人。他說：「如果像是這樣的一款APP或科技產品，能讓一個人不會孤獨死去、不會輕生，而能夠擁有一絲連結感受，這當然正向。但你絕對不會希望它取代真正的社交互動。」

《環球時報》前主編胡錫進讚揚APP幫助了獨居長者，但他認為軟體應該將名字改掉，改為「活著嗎」。軟體的開發者似乎聽取了建議，於13日宣布APP的全球版取名為「Demumu」，以因應在海外的受歡迎程度。軟體的費用也從1元調整為8元。

開發者稱，「Demumu」名字也沿用了原先版本的概念，「De」借自英語的「death」(死亡)，「mumu」則是給了一種友善的感覺。開發者在微博貼文感謝用戶的支持和媒體關注，自稱他們是三人小團隊，都是1995年後出生的年輕人。

他們在聲明說道：「對於收到如此廣大的關注，我們感到榮幸與感激。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

赴中國滿10年！劉樂妍突開罵被造謠 宣布「台灣2棟房將還清」

館長直播狂言中國治安最好！台灣每個人都買得到槍 網酸：7-11有賣？

中國史上最慘烈的一次人禍，15年時間，4千萬人丟了性命

中國「男色經濟」正夯！小鮮肉成吸客利器 深圳遊樂園起死回生

