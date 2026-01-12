中國學校被爆收「午休費」！價格比開房間還貴

國際中心／周孟漢報導



台灣的國小、國中、高中，在學生午餐過後都會有「午休」環節，讓學生、老師有個休息充電的時間，不過中國卻有學校因為「午休」要跟家長多收錢！且每名學生金額高達人民幣250元（約新台幣1132元），比去旅館休息1小時的價格還要貴，引發中國網友熱烈討論，痛批「想錢想瘋了」、「吃相太難看了」。





中國有學校因為「午休」要跟家長多收錢，引發討論。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Dcard）





綜合中國媒體報導，中國1名長期關注教育議題的網紅「喬木」發布影片，稱有家長向他爆料，說廣東省清遠市博雅實驗學校，在下學期的學雜費中，出現了一項名為「午托」的收費系細項，學生在教室裡睡覺要繳納人民幣250元（約新台幣1132元）；如果嫌桌子不好睡，想睡在床上，價格則是來到人民幣600元（約新台幣2719元）。

學生若想睡在床上，價格則高達人民幣600元（約新台幣2719元）。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





由於「喬木」認為收費實在不合哩，於是便親自打電話給校方求證，沒想到校方馬上承認，並稱這筆費用是用於支付老師在午休時間，照顧學生的「服務費」，且該收費項目也已向相關部門備案。不過，事後有媒體致電給清城區教育局詢問此事時，相關單位卻火速打臉，表示現行政策絕不允許學校在教室午休時，向學生收取費用，透露之前也曾接獲相關反應，會再次發布通知，要求校方進行整改，取消此項不合理的收費政策。

校方稱這筆費用是用於支付老師在午休時間，照顧學生的「服務費」。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





消息曝光後，也讓不少中國網友看不下去，痛批「午休還要收錢？休息時間全校都休息」、「想錢想瘋了」、「吃相太難看了」、「孩子午休也要收費，教育的溫度在哪裡？」、「睡自己桌子要錢不？」、「要改善環境，怎麼不是學校做出措施，什麼都要找家長出錢？」。





事實上，這類「午休稅」並非單一個案。早在去（2025）年11月，河南洛陽君河灣小學就曾因每學期收取115元（約新台幣521元）的午休費遭家長抗議；2023年8月，廣東東莞虎門捷勝學校也爆出收取人民幣200元（約新台幣906元）的「趴睡費」，當時還有一系列價目表，其中趴睡收費200元（約新台幣906元）、在教室午休墊躺平睡收費360元（約新台幣1631元）、在午休室睡在床位上收費680元（約新台幣3081元），這些案例軍顯示，中國部分學校正透過各種名目，變相增加家庭教育負擔，讓義務教育的初衷逐漸失焦。

