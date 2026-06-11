中國學生喊「我是中華民國」遭驅逐 梁文傑暗諷鄭麗文：稱中共尊重台灣「是欺騙社會」

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針對有中國學生在課堂喊「我是中華民國」遭驅逐，陸委會副主委梁文傑今天（11日）暗諷，有人稱中共尊重台灣「是欺騙社會」。（圖／陳凱貞攝）

社群平台上近日瘋傳一段長達3分鐘的影片，一名中國男大生在課堂中高喊，「我是中華民國的！」當場惹怒老師，並遭取消期末考試資格、逐出課堂，在網路上掀起熱議。對此，陸委會副主委梁文傑今天（11日）回應，「不看不知道，一看嚇一跳」，「中華民國」4個字在中國就是禁忌。他也意有所指地說，有些人到中國訪問就稱中共會尊重、承認中華民國，「坦白講，這是在麻痺自己，也是在欺騙社會大眾」。

中國雲南民族大學近日的一堂政治思想教育課中，因學生質疑課程必要性，讓師生一度爆發激烈爭論，老師情緒激動的說：「中國的教育，最失敗的就是培養長著中國臉，端著中國飯碗，砸著中國碗的人」。沒想到，坐在台下的一名男學生起立大聲高喊：「我是中華民國的！」瞬間惹怒老師，當場宣布取消該生的期末考試資格，隨後將其驅逐出課堂。

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相關影片曝光後，在網路上掀起熱烈討論。梁文傑今天下午主持例行記者會時表示，「不看不知道，一看嚇一跳」，從影片中看得非常清楚，在中國大陸，「中華民國」4個字本身就是禁忌，甚至被視為必須消滅的對象。

梁文傑指出，從影片裡老師的反應可以看得出來，她之所以如此小心翼翼、自我審查，就是因為這件事情在當地是非常敏感嚴重的。

梁文傑接著話鋒一轉表示，如果還有人認為中共會容忍中華民國繼續存在，或者認為中共會尊重台灣目前的制度與生活方式，那麼從這段影片其實就能夠知道，這些都只是幻想。

梁文傑酸說，有些人到中國大陸訪問，拐彎抹角地提到中華民國，就宣稱中共會尊重、承認中華民國，「坦白講，這是在麻痺自己，也是在欺騙社會大眾」。



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