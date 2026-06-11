中國學生喊「我是中華民國」遭驅逐 梁文傑暗諷鄭麗文：稱中共尊重台灣「是欺騙社會」
社群平台上近日瘋傳一段長達3分鐘的影片，一名中國男大生在課堂中高喊，「我是中華民國的！」當場惹怒老師，並遭取消期末考試資格、逐出課堂，在網路上掀起熱議。對此，陸委會副主委梁文傑今天（11日）回應，「不看不知道，一看嚇一跳」，「中華民國」4個字在中國就是禁忌。他也意有所指地說，有些人到中國訪問就稱中共會尊重、承認中華民國，「坦白講，這是在麻痺自己，也是在欺騙社會大眾」。
中國雲南民族大學近日的一堂政治思想教育課中，因學生質疑課程必要性，讓師生一度爆發激烈爭論，老師情緒激動的說：「中國的教育，最失敗的就是培養長著中國臉，端著中國飯碗，砸著中國碗的人」。沒想到，坐在台下的一名男學生起立大聲高喊：「我是中華民國的！」瞬間惹怒老師，當場宣布取消該生的期末考試資格，隨後將其驅逐出課堂。
相關影片曝光後，在網路上掀起熱烈討論。梁文傑今天下午主持例行記者會時表示，「不看不知道，一看嚇一跳」，從影片中看得非常清楚，在中國大陸，「中華民國」4個字本身就是禁忌，甚至被視為必須消滅的對象。
梁文傑指出，從影片裡老師的反應可以看得出來，她之所以如此小心翼翼、自我審查，就是因為這件事情在當地是非常敏感嚴重的。
梁文傑接著話鋒一轉表示，如果還有人認為中共會容忍中華民國繼續存在，或者認為中共會尊重台灣目前的制度與生活方式，那麼從這段影片其實就能夠知道，這些都只是幻想。
梁文傑酸說，有些人到中國大陸訪問，拐彎抹角地提到中華民國，就宣稱中共會尊重、承認中華民國，「坦白講，這是在麻痺自己，也是在欺騙社會大眾」。
更多鏡報報導
陳玉珍喊要「統戰中國」 梁文傑酸：請展示成果給大家看
中國派海警船侵擾我東部海域 陸委會：中共步步進逼是「明憂」
陸委會禁地方首長出席海峽論壇 國民黨團批：政治考量凌駕民生
一票員工「不到3個月閃辭」 人資嘆：不是薪水低…網：發現「這件事」趕緊換跑道
其他人也在看
秦慧珠誇鄭麗文訪美轟動！名嘴集體酸選總統
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文率團訪美，原定與美國安會官員唐默迪的會晤臨時取消，出席紐約智庫亞洲協會座談時遭旅美中國籍人士嗆聲「擁抱共產黨，台灣變香港。」此外，還與中共統戰人士同框等，爭議...
NPB》孫易磊6局8K無失分奪首勝！21歲勝投寫火腿最年輕外籍紀錄 台將第2年輕
日本職棒火腿隊「台灣至寶」孫易磊今天本季首度一軍出賽，主場出戰橫濱，投6局只被2支安打，飆出8次三振
桃園警匪追逐撞擊影片曝光 無辜路人當場少了1條腿！躺地被CPR
桃園市桃園區11日深夜發生警匪追逐，警方在查緝毒品過程，犯嫌拒捕，開車在鬧區狂竄，最後在經國路和天祥三街的交叉路口，犯嫌駕車撞上路人，導致2名路人當場失去生命跡象，犯嫌本身也昏迷。
影/西門町驚傳男子持刀揮舞 警趕赴現場逮人查扣雙刀
台北市今（11）日發生一起持刀案，晚間7時許西門町徒步區漢中街上，一名男子不明原因持刀揮舞作勢攻擊，所幸無人員受傷，轄區萬華分局獲報立刻派遣線上多名警力趕赴現場，迅速將嫌犯鄭姓男子（31歲）制伏帶回偵訊，案發過程與動機仍待後續調查釐清，訊後將依法送辦。
獨派醫師陳永興被提名監察院長 黃國昌嗆「廢物機關」：絕不會同意
獨派醫師陳永興今（11）日被提名為監察院長提名人，民眾黨主席黃國昌對此表示，「廢除監察院」，民眾黨對民進黨所提名的監委，絕對不會同意。黃國昌在臉書表示，民進黨在吃到甜頭後，早已背棄的理念，民眾黨則始終堅持到底。因此，民眾黨不僅拒絕推薦任何監委，對民進黨所提名的監委，也絕對不會同意。黃國昌說，對於已經淪為酬庸院與打手院的廢物機關，民眾黨的立場很清楚，刪除所有......
造反! 中國大學課堂嗆"思想課"沒用 全班超嗨暴動
政治中心／綜合報導社群平台近日瘋傳一段，中國大學的課堂影片，影片中一名男學生，不想上國安課，向老師說你講的課沒有用，還喊出"我是中華民國的＂，讓老師相當不滿，直接走向男學生、錄影存證，並取消他的期末考資格、不得重修，畫面曝光，讓不少人擔心他的處境。
全少跆拳賽》新竹縣3金奪男團第一 沈信村橫掃完成三連霸
新竹縣教練興奮擁抱張宇翔。姚瑞宸攝 【姚瑞宸／臺北報導】由中華民國跆拳道協會主辦的「中華民國115年第三十三屆全國少年跆拳道錦標賽」，今天在臺北體育館進行少年男子組的對打賽程。新...
王鴻薇蹭《鐵拳教育》！聶永真：你怎有臉講
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣掀起熱烈討論，劇中描繪教師面對校園霸凌、教權受損的無力處境，引發不少教育工作者與家長共鳴。國民黨立委王鴻薇也分享觀後感，直言與近年台灣的真實狀況雷同...
前進CFR紐約總部 鄭麗文：第一島鏈轉變為和平、繁榮之鏈
國民黨主席鄭麗文率團訪問美國，目前行程來到紐約，並受邀前往美國外交關係協會（CFR）的紐約總部演講座談。鄭麗文提到，這次來到CFR分享自己的觀點，她認為第一島鏈不應只是冷戰思維下的軍事防線，更應成為串聯亞太和平與繁榮的重要樞紐。
美國安會取消鄭麗文會面？ 國民黨：特定媒體詆毀暴露民進黨恐慌
國民黨主席鄭麗文近日展開訪美行程，但被平面媒體爆料，原定10號下午將到白宮與國安會官員會面，卻在未被告知原因的情況下取消。對此，國民黨發出聲明駁斥，鄭麗文訪美行程全部保密，特定媒體故意詆毁，只是暴露出
南韓缺票抗議被台媒說成中共介選？彭文正嗆「實在扯太遠」：會被人家當笑話
南韓近日舉行地方選舉，但部分投票所因選票用罄導致投票中斷，引發民眾強烈抗議，要求重新選舉，而台灣有報導指出南韓民眾抗議「中共介入韓國選舉」，對此，媒體人彭文正今（11）日在《政經關不了》節目批，南韓民眾的訴求是針對內部選務爭議，卻被曲解成抗議中共介選，「這實在是扯得太遠了」。彭文正說，南韓群眾在首爾SK奧林匹克手球館外抗議，現場高喊的口號是「重新選舉」，跟「......
被黃山料爆追愛行徑！陳玉珍年輕美照曝 她曾開「三不」條件尋另一伴
暢銷作家黃山料過去常被調侃文章內容空洞，但近日有鄉民順勢挖出他 2019 年的一篇陳年舊文，內容驚爆國民黨立委陳玉珍當年的「轟烈追愛往事」，引發大批網友瘋狂朝聖，直呼這簡直是黃山料生涯最精彩的代表作。這起舊聞被翻出後，也連帶讓陳玉珍過去曾因公開 2012 年「清純舊照」、自曝玩交友軟體，並大方開出「三不一沒有」條件尋找另一半等感情點滴再度成為焦點。
中國好意思？稱台灣做1事「假民主真獨裁」 陸委會秀台語狂酸
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導陸委會上週四（4日）禁止中央和地方政府人員，前往中國參加具有統戰性質的「海峽論壇」，國台辦昨（10）日卻稱此舉「假民主真獨裁」。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（11）日則以台語「爛梨子裝蘋果」回應，並強調，若真的是蘋果，也不會是爛梨子，這是不用辯的事情。
幼幼兒園遭滲透？驚傳教唱中共建黨歌 陸委會喊「不責怪老師」原因曝
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導適逢6月畢業季，幼兒園家長在社群爆料，園方要求學童在畢業典禮前，要學會唱〈科目三〉等中國歌曲，包含慶祝中共建黨百年的〈把未來點亮〉，消息一出引發高度爭議。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（11）日透露，發生地點在台北市的公立幼兒園，所以陸委會請教育部轉台北市教育局去了解處理，但目前陸委會還沒得到具體答案。同時他也不相信一般的幼兒園老師會知道，所以也不責怪幼兒園老師。
親中惹議？爆鄭麗文見美國安會碰壁？被當「他」的代言人？
論壇中心／董思旻報導國民黨主席鄭麗文訪美行程有變，原定將與美國安會官員會晤，爆出遭無預警取消，外界認為與批評軍購與親中爭議言行有關。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中分析，鄭麗文喊要撤銷第一島鏈，違背美國的戰略主張，對方怎麼會見鄭麗文，就算派人見了也不會給好臉色，鄭麗文又怎敢公布。
川普放話威脅伊朗 伊朗國會國安首長強硬回擊：將面臨更痛苦報復
面對美國總統當選人川普近期對伊朗發出的強硬威脅，伊朗國會國家安全委員會主席做出嚴正回應。他警告，若川普採取進一步行動，伊朗將會祭出比以往更強大且更「痛苦」的反擊，顯示兩國緊張局勢在川普重返白宮前夕再度升溫。
日前首相岸田文雄發文一度稱邱義仁「台灣總督府資政」 藍委批賴總統不抗議「欣然當殖民政府」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任日本首相的眾議院議員岸田文雄10日在X發布與總統府資政邱義仁會面握手照片，但被眼尖的在台美僑政治評論者方恩格發現，...
台積電侵權案疑被專利蟑螂咬上 智慧局認可提專利無效反制
台積電遭2家愛爾蘭專利授權公司提侵權訴訟，美共和黨議員致函ITC(美國國際貿易委員會)要求嚴格執法，最嚴重可禁止晶片進口。一位半導體分析師直指這就是典型「專利蟑螂」，就是「要錢」，沒有什麼政治陰謀。經濟部智慧財產局認為，面對專利蟑螂，通常除了「花錢了事」，也可提出「專利無效舉發」反制，對台積電有信心。
德語媒體：中國——更好的超級大國？
《新蘇黎世報》客座評論認為，伊朗戰爭正在給中國帶來多個層面的益處，無論是在國際舞台，還是中國國內，北京都得以塑造「負責任大國」的形象。但現在就斷言中國成了「贏家」還為時過早。《法蘭克福匯報》評論稱，面對來自中國電動車的競爭壓力，德國汽車工業應當重整旗鼓。
從聽奧銅牌到總統教育獎 竹崎高中蕭安宇展現追夢韌性
(記者廖建智嘉縣報導)2026年總統教育獎得獎名單5月揭曉，縣立竹崎高級中學體育班羽球專長學生蕭安宇榮獲殊榮，成為嘉義縣唯一獲獎學生。嘉義縣長翁章梁11日邀請蕭安宇至縣長室茶敘交流，透過面對面對談...