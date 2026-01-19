中國學生疑被摘器官！網瘋傳高官專屬「器官移植APP」

國際中心／楊佩怡報導

中國政府近期頻頻傳出涉嫌強摘器官事件，先是廣西貴港的一名年輕女性，被5名救護人員因不明原因遭強行拉走，引發軒然大波外；更有一名河南13歲少年無故陳屍校園，家屬查看遺體時，竟發現少年胸前出現不明圓形傷口，形狀疑似針孔，引發外界懷疑涉及器官摘取。沒想到，網上更瘋傳一個「器官移植APP」，疑似是專屬於中共官員的APP。





河南13歲少年突陳屍校園，家屬更在其胸口上發現小孔洞，外界質疑是否與器官移植有關。（圖／翻攝自微博）

日前河南駐馬店新蔡縣發生一起13歲學生校內猝死疑雲。校方因「清空現場、拒絕提供影像、強行移動遺體」等可疑行徑，與家屬爆發激烈衝突。由於死者胸口存有不明圓形穿刺傷痕，且傷後反應極不自然，引起多方專業人士質疑其死因並非意外，而是涉及駭人聽聞的非法採血或器官掠奪。

近日網上瘋傳一段器官移植APP「換了嗎」的截圖，據悉僅供中共官員下載使用。（圖／翻攝自X平台）沒想到，近日在X平台上瘋傳一款「器官移植APP」，名叫「換了嗎」；據悉，先前該APP僅供中國共產黨官員下載，現已對普通民眾關閉，只有官員和特殊群體才能下載。還有專家透露移植手術成功的要素包括：活體捐贈者、年輕、健康。從畫面中可見，該款APP介面上以「正國級 (001號)」代表中國最高級別的官員職稱，公款餘額顯示為「∞」（無限），本月已報銷金額則高達 8920萬人民幣（約台幣4億元）。該項目名稱為「981 首長延壽工程」，APP甚至稱該項目由「中央保健局認證」，還強調用戶享有「無限次器官更換權益」，所有費用由「國庫直接劃轉」，無需簽字或審核。

「換了嗎」APP上竟出現許多「器官」選項，供人調配、挑選想移植的部位。（圖／翻攝自X平台）

APP介面上，還列出了多種可供「調配」的器官，包括以下5種：

特供之心 (00後)」：描述來自某體育學院，體能優異，「已為您鎖定，無人敢搶」。 高原純淨雙肺：原產地標註為西藏/雲南深山，「終生未吸煙」，專機空運。 鋼鐵肝臟 Plus：標註為「茅台伴侶」，專為國宴設計，解酒酶活性提升 300%。 鷹眼角膜 (雙)：描述取自「不玩手機的山區少年」，視力 2.0。 全身換膚 (含指紋)：來源標註為「藝校女生」，描述為「膠原蛋白滿滿，包含指紋更換服務」。

有關「換了嗎」的消息曝光後，引來不少網友驚喊「這是真的嗎？」、「中共的邪惡是普通人難以想像的」、「中共這個惡魔不滅，災難不止」、「這是真的嗎？這麼恐怖嗎！」、「不低估中共的邪惡」。不過也有網友認為APP是有人刻意惡搞，為了諷刺社會不平等、官員特權以及關於器官來源的黑暗傳聞或爭議，「這個影片是網友惡搞的」、「有器官需求的人畢竟是極少數，有什麼必要讓所有人下那個App，一看就不可信，雖然我認為摘器官是真的」、「自己做個網頁鬧麻了」。









原文出處：中國爆學生遭強行帶走「活摘器官」！疑中共官員專屬「器官移植APP」畫面曝光

