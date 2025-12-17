中國學生赴日留學受阻！校方竟自行取消計畫

▲中國為抵制日本，各大航空公司減少往返日本班機，許多中國留學生和遊客受到影響。圖為北京首都國際機場。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗因「台灣有事」可能觸發日本存亡危機事態的言論，觸動中國敏感神經，日中外交風波延燒，中國試圖對日本祭出多項制裁，結果反倒制裁中國民眾，許多原本打算赴日留學的中國學生，留學計畫遭到取消，甚至有學生在不知情的情況下被學校單方面取消且未被通知。

根據朝日電視台報導，一名中國大學生講述原本前往日本留學計畫被臨時取消的經歷，「學院的系主任告訴我，學校方面不建議你去。我說我要去，但他卻說學校已經取消了，他一直在騙我。」

這名學生是在11月底接獲留學取消的通知。當時正值中國外交部呼籲民眾暫緩前往日本旅遊，影響開始浮現。被取消日本留學資格的中國大學生相當無奈， 「我感到非常遺憾。接到通知時，我很生氣。網路上大家都在喊應該要（和日本）衝突，但真正受到傷害的，卻是我們這樣的平民。」

報導提到，根據統計，在所有赴日留學生中，中國學生佔了超過三成，約有 12.3 萬人。包括名古屋大學和北海道大學等日本學校，已經接獲了多起關於留學取消或延期通知，未來這個數字可能還會進一步增加。

對於留學機會被斷送，部分中國學生轉趨低調，僅稱「比起個人的願望，或許還是應該遵循國家的利益」；亦有其他大學生表示， 「對於國家所做的事情，我們只是普通學生，不會發表意見。」

中國外交部發言人郭嘉昆近日則重申， 「近期，日本社會的治安狀況有所惡化，針對中國人的犯罪事件多起，治安和留學環境都不好。」

