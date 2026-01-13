中國學生「宿舍慘死」遭醫院運走！「遺體胸口有大洞」官方急解釋

國際中心／巫旻璇報導

中國河南省駐馬店市新蔡縣「今是清華園中學」近日傳出爭議！一名13歲男學生於8日清晨被發現倒臥校內宿舍，當場失去生命跡象。由於校方在家屬尚未趕抵前，即通知救護車準備將遺體送離現場，事後又被家人發現遺體嘴角有血色痕跡、左胸疑似出現針孔狀傷痕，相關情況迅速在網路引爆討論，引發家屬與地方民眾高度質疑，背後牽涉器官移植。





中國13歲學生「宿舍慘死」遭醫院運走！遺體胸口有大洞「疑器官移植」官方急解釋

家人趕赴校園時，遺體已被抬上救護車，甚至一度計畫送往外地醫院，途中遭親屬駕車攔阻，雙方在校門口發生對峙。（圖／翻攝自微博）

家屬指出，男學生7日仍如常生活，卻在8日清晨5、6點間突然接獲校方來電，稱孩子狀況危急，隨後更直接告知已無法搶救。家人趕赴校園時，遺體已被抬上救護車，甚至一度計畫送往外地醫院，途中遭親屬駕車攔阻，雙方在校門口發生對峙。之後家屬進入宿舍查看，發現房內已被全面整理，學生個人物品全消失，而校方則以監視器故障為由，未能提供相關影像。

直到數小時後，在警方陪同下，朱姓學生的父母才得以在醫院太平間見到孩子。家屬指出，遺體嘴角仍留有紅色液體，左胸有一處近似釘孔大小的孔洞，腰部也出現大片紫黑色瘀痕。事件曝光後，不少學生家長與當地居民聚集校門口要求校方說明，警方與特警隨即加強戒備，現場氣氛一度緊張。隨著遺體照片流出，多名具專業背景的人士對傷口進行分析指出，胸前的圓形傷痕不像是撞擊或尖銳物刺入所造成，因為若是外力造成，周圍通常會伴隨明顯瘀血；該傷口更接近粗針管直接穿刺心臟抽取全血的痕跡。

家屬指出，男學生7日仍如常生活，卻在8日清晨5、6點間突然接獲校方來電，稱孩子狀況危急。（圖／翻攝自微博）





隨著爭議擴大，新蔡縣教育局於9日發布簡短說明，表示初步排除刑事案件，後續將進行善後處理，但未說明詳細死因或法醫鑑定內容。11日，新蔡縣再以「聯合調查組」名義公布調查結論，指出朱姓學生生前未與他人發生衝突，體表未見外傷，毒化檢驗亦排除中毒可能，最終認定死因為「心源性猝死」。官方說明，左胸的針孔為法醫進行毒化檢驗、抽取心臟血液所致，嘴角紅色液體則是翻動遺體時自然流出。

家屬指出，遺體嘴角仍留有紅色液體，左胸有一處近似釘孔大小的孔洞。（圖／翻攝自微博）





不過，官方說明仍難以完全平息外界質疑，部分家長與網友提出疑問，認為在家屬尚未到場、也未明確取得同意前，相關單位為何能先行進行法醫採檢；同時也有人質疑校方第一時間急著轉移遺體、清空宿舍，以及監視設備「無法調閱」等處置，是否符合既有流程。隨著事件持續延燒，再度引起中國社會對校園安全、資訊透明度及未成年學生權益保障的高度關注。

