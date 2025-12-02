中國學者曝「反制日本」狠招：支持琉球獨立

▲中國與日本近期因為日本首相高市早苗台灣有事的相關言論，兩國關係持續緊張。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，接連祭出一系列報復措施，中日關係陷入緊張。對此，中國國際問題學者高志凱建議，應以「琉球地位未定論」來反制日本，支持琉球成為一個獨立的主權國家。

中國「全球化智庫」（CCG）副主任、國際問題學者高志凱昨（1）日在個人微博發布影片，認為琉球群島有自己的語言和文化以及習俗，以前是一個獨立的王國，和日本並沒有根本的相似之處，和中華民族的關係性還比較大，於1372年到1879年這500多年間，琉球與中國一直存在著宗藩關係。明清時期，琉球王國由中國皇帝冊封，使用中國年號。

高志凱表示，日本在1879年以武力併吞琉球，把琉球國王從王宮裡趕走，改設沖繩縣，「這是非法的，是一個主權國家對另一個主權國家的侵略和佔領」，當時清政府也曾提出交涉，但由於國力衰微未能阻止。

高志凱強調，琉球的地位涉及到二次大戰後的國際秩序，當年簽訂的《開羅宣言》、《波茨坦公告》都明確地將琉球群島排除在日本的主權範圍之外，「琉球群島不是日本的領土，這是第二次世界大戰以後的國際秩序的一部分，是不容動撼的」。

高志凱表示，琉球群島二戰後由聯合國委託美國託管，明確琉球地位未定，盟軍最高司令部訓令，北緯30度以南的琉球群島，包括沖繩本島，完全排除在日本的主權範圍外，都不是日本的領土。

高志凱強調，日本多年來「偽稱琉球是日本的國土是錯的」，其最終處置須經聯合國決定，並尊重琉球原住民的自決權。高志凱批評日本長年來渾水摸魚，吞併琉球群島，美國也私相授受，把琉球群島的施政權劃給日本，但這已經違反了聯合國對於託管領土的規定，違反了託管的責任和義務，「這是一個犯罪行為」。

以琉球地位未定反制高市早苗台灣有事

高志凱表示，日本首相高市早苗以「台灣有事」言論妄圖干涉中國人民的國家統一大業，迄今不肯收回錯誤言行，「我們一定要痛打高市早苗的惡劣行徑」，更重要的是，要在國際上揭露琉球群島地位未定的事實，聯合更多的國家採取切實的行動，積極支持琉球群島原住民民族自決的權利。

▲日本防衛大臣小泉進次郎日前視察沖繩包含與那國島在內的駐屯地。（圖／翻攝自Ｘ）

高志凱指出，日本當局近期積極在琉球群島上建基地部署飛彈，但是琉球群島應以和平發展為目的，而不是成為日美口中的「第一島鏈」，淪為絞殺中國的關鍵鏈接，呼籲全中國民眾大力支持琉球群島原住民行使合法權利，與聯合國一起，力推實現琉球群島成為一個主權獨立的國家，「這一天越早到來，到東亞地區的和平越有好處」。

高志凱強調，中國並非要去搶琉球群島的主權，而是要確保琉球群島原住民擁有獨立自決的權利，這也是二次大戰後聯合國所確立的國際秩序。高志凱建議，中國不要再使用日本混淆概念的「沖繩」這個詞，而是改回歷史悠久的「琉球」，全力支持琉球群島原住民自決自立，「推翻殖民統治，成為一個主權獨立國家」。

