中國學者曾稱小紅書「能統戰台灣」，全球3.5億用戶吸「美國難民」。圖／翻自BBC

內政部與刑事局在本月4日宣布，即起對小紅書App發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年，這項消息讓許多台灣用戶哀號。先前《BBC中文網》報導就曾指出，中國學者認為，現在有越來越多台灣年輕人熱衷小紅書，並深信小紅書可以成為統戰台灣的工具。

上海復旦大學中國研究院院長張維為在今年5月，於武漢大學演講時提到，解決台灣問題的時機趨成熟，隨著網路興起，小紅書等中國的短影音平台受到台灣年輕人喜歡，台灣年輕人越來越受中國影響，他更稱「統一台灣後，治理台灣會比治理香港還容易」。當時陸委會主委邱垂正就回應指出，對於小紅書是否為「統戰工具」保持高度警戒，他也強調從法制面進行規範已是「非常必要的關鍵時刻」。

小紅書自2013年在上海成立，又被稱為「中國版IG」，台灣用戶將近300萬，平均每10人就有1人使用。報導指出，2024年小紅書在台灣新增下載量高達127萬次，據台灣傳播調查資料庫，台灣國高中生中有85%使用IG，82%用臉書，小紅書則為29%。數據也顯示，使用小紅書的年齡層分布在18-34歲。報導指出，使用者中有許多女性，絕大多數受訪者都稱使用小紅書的主要目的，是拿來吸收美妝、旅遊的生活類資訊。

另據《Send Short》報導，小紅書的全球用戶已累積至3.5億人，其中中國用戶就高達3.3億人，美國用戶為550萬人。尤其今年初曾有一波「美國難民潮」，因美國去年通過法案，要求TikTok的母公司字節跳動出售其在美業務，否則在今年1月19日TikTok就會在全美被禁。當時就引發美國TikTok用戶的逃難潮，結果許多TikTok使用者反而轉往小紅書，意外讓小紅書收割一波「美國難民」。而後美國總統川普在上任後，簽署行政令，延期該禁令的執行，讓TikTok在美國被禁不到1天就恢復。



