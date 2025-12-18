即時中心／張英傑報導



賴清德總統日前表示，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，讓台海局勢再度引發國際關注；在中國有「習近平國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，日前公開談及對台政策，稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑回應了。

陸委會今（18）日下午4時舉行例行記者會，並由梁文傑主持；針對張維為的言論，梁文傑露出一抹微笑回擊「這是一種典型的驕傲自大」。

廣告 廣告

梁文傑指出，台灣人均GDP將近3萬8千美元 ，整個中國應該僅有1萬3千5百塊美元，台北市雖然地方小，人口少，但是以人均GDP來講，絕對不是中國的二線城市可比，就算是中國的一線城市，他們的人均GDP也是不如台北市。



「我看就是典型的驕傲自大」，梁文傑表示，這位復旦大學的教授，大概就是長期活在「信息繭房」裡，才會對台灣有錯誤認知。









原文出處：快新聞／中國學者誑言讓台北變成二線城市？ 梁文傑以「台灣人均GDP」打臉了

更多民視新聞報導

未來中配鼓吹武統重罰百萬？梁文傑表態了

藍白喊彈劾總統！律師揭「3條件」嗆：欲練神功、必先自宮

黃國昌嘆當年選別條路「今起碼當部長」 被網嘲諷「咆哮部長」、「狗仔部長」

