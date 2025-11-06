中國學者走私生物入美遭起訴 FBI：學術研究不是藉口
（中央社記者鍾佑貞華盛頓5日專電）美國密西根大學3名中國學者10月拒絕配合校內對於走私生物材料入境的調查，於搭機離境時遭攔截，今天因串謀走私及不實陳述的罪名被起訴。美國聯邦調查局局長巴特爾表示，學術研究不能成為違法行為的藉口。
美國密西根州東區檢察官辦公室今天發布聲明指出，28歲的徐柏（Xu Bai，音譯）及27歲的張峰帆（Fengfan Zhang，音譯）被控共謀走私生物材料入境美國，30歲的張志勇（Zhiyong Zhang，音譯）則被控向官方作不實陳述。
3人皆為持J-1簽證在密西根大學實驗室進行研究的訪問學者。刑事訴狀指出，2024年及2025年間，徐柏和張峰帆多次收到從中國寄來、夾帶隱藏生物材料的包裹，這些物品與線蟲相關。
寄件人為中國公民韓成軒（Chengxuan Han，音譯）。韓當時正在中國一所大學攻讀博士學位，於2025年6月前往美國，在密西根大學的實驗室工作。韓成軒近期已就3項走私罪名及一項作不實陳述的罪名認罪。
密西根大學隨後因為韓成軒的狀況啟動內部調查，而今天被起訴的3人「均拒絕參與調查」，因此被解聘。
起訴書指出，密西根大學於10月8日撤銷這3人的「學生及交換訪客登錄系統」（SEVIS）紀錄，這表示他們不再符合J-1簽證要求。國土安全部後續將他們列為「可驅逐對象」。
3人原本預訂從密西根底特律都會機場回中國的機票，但未如期於10月15日搭機。執法人員後來得知，他們改訂了10月16日從紐約甘迺迪國際機場（JFK）出發的航班，但在機場被海關攔截。
美國海關在檢查過程中，張志勇否認與韓成軒合作，並稱從未見過此人。然而，他2025年的簽證申請表顯示，韓成軒是他在中國的聯絡人。
調查人員於起訴書寫道：「當被問到是否曾收到韓成軒的包裹時，張志勇顯示多種緊張行為，包括右眼只在談到韓成軒時跳動，且無法完全解釋是否收過包裹。」
另兩人則坦承收過韓成軒的包裹。
美國聯邦調查局局長巴特爾（Kash Patel）透過聲明表示，今天被起訴的中國公民涉嫌多次向美國走私生物材料，學術研究不能成為非法活動的藉口。
美國移民暨海關執法局（ICE）代理局長里昂（Todd Lyons）則指出，這起案件凸顯「解決外國學生和交流訪問計畫漏洞的重要性」。「教育機構必須強化招生程序，以防止被利用，正如本案所示，這種利用可能對國家安全造成風險。」（編輯：陳承功）1141106
