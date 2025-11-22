中國學者：中日爭端會平息 但亞太格局已改
（中央社記者張淑伶上海22日電）中國要求日本首相高市早苗撤回有關「台灣有事」的言論，對日抗議擺出高姿態。中國學者指出，此次爭端最終可能以逐漸淡化、各自解釋收場，但亞太缺乏穩定的戰略結構和可靠的安全對話機制，未來兩國仍會有衝突。
上海的國際關係和軍事戰略學者趙楚告訴中央社記者，雖然現在中方對日本抗議的「調門」拉得很高，但主要還是言詞上的，還沒有特別嚴厲的行動。這說明中國認為中日的政治基礎雖被破壞，但還是要和日本維持某種實質基礎，而不是大規模、全局性的反制。
相較於對台灣的軍事威嚇，中國目前對日本在軍事上沒有實質動作；赴日遊的「勸退令」延續到2026年春節，但可以隨時變更；日本水產品停止進口，只是回到一個月前的狀態；中日交流活動、藝人表演及電影一一取消，這些儘管是出於官方要求，但塑造成民間自發行為，政策收回的空間也較大。
趙楚說，從過去中日在東海油氣田的劃界爭議、釣魚台列嶼主權等問題的處理來看，最後都沒有一方真正屈服於另一方，每個熱點議題也都有「退潮期」。現在中日處於「鬥而不破」的總體局面，看不出來有要斷裂雙方關係的意思。
不具名的北京中日關係學者也表示，中國方面應該還會在言論上繼續強硬一段時間，至於如何收場應該不難，可能逐漸淡化，或者兩國間透過外交談判達成一些原則性協議，再根據自己的利益做出解釋，「都覺得沒有讓步，然後告訴民眾對方妥協了」。
趙楚認為，值得注意的是，中日關係像煉鐵高爐，始終有火苗在閃爍，過去30多年來，總是有新的燃料放入，這背後有兩國結構性和亞太格局變化的原因。
他說，以往中國在政治、領土與人口上有很多優勢，日本則是在經濟上有很多優勢，兩國互補較多；但隨著中國國力成長，兩國的力量對比和國際政治地位差相距越來越懸殊，中國成為日本安全上一個很大的問題。這未必是指會出現軍事侵略，但日本會意識到要調整自身，成為「國家正常化」的呼聲也變強。
與此同時，中日已經多年沒有軍艦互訪、沒有高層制度化的互動機制。趙楚說，中日的互信越來越低、安全疑慮越來越高的背景下，高市早苗的言論並不是太令人意外。
但他指出，亞太地區的框架是中國和美國，中日如果要有可信的交流平台，也必須是以中美關係為基石。不過，現在美國總統川普的立場讓亞洲國家覺得比較沒有把握。亞太地區缺乏穩定的戰略結構，這種狀態導致不僅是中日，包括中美、朝鮮半島、海峽兩岸對安全的信心都在降低。
北京學者表示，「中國威脅論」在日本很有市場。中國則認為，台灣議題是「內政」，如何解決和日本沒有關係。但日本有「台灣情結」，台灣海峽對日本的安全也很重要，所以日本一定會關注台灣。雙方認知不同，矛盾是必然的，這次高市早苗在國會答詢時說，「台灣有事」可能構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」，只是將矛盾挑明而已。
即使這次爭端平息，但兩國未來互動的不利因素已經存在。趙處認爲，日本是一個有全球影響力的重要大國，又在尋求邁向「正常國家」的地位，而中國正在強國路線上走向「超級大國」，這就是結構性矛盾。
他說，應對中國的崛起是日本非常嚴峻的挑戰和課題；但是中國如何正當合理地處理與日本這個重要國家的關係，對中國也是嚴峻的考驗，舊的思路和觀念並不適用。（編輯：陳鎧妤）1141122
