中國學者：人口統計數據失真 中國生育率比韓國還低

（中央社記者張淑伶上海21日電）中國2025年出生人口僅792萬人，創下新低。人口學者梁中堂表示，由於中國歷來在人口普查做數據調整，實際的全國人口數遠低於官方所說的14億人，婦女生育率甚至低於0.7，比韓國還低。

中國國家統計局19日公布，中國截至2025年底的總人口為14億489萬人，較2024年底減少339萬人。全年出生人口僅792萬人，出生率僅千分之5.63；死亡人口1131萬人，死亡率為千分之8.04；人口自然成長率為千分之負2.41，是連續第4年人口負成長。

人口議題在中國具敏感性。最新有關出生人口跌破800萬人的分析文章，這兩天在中國的網路上不少都被刪文，然而，實際情況可能更為嚴峻。

人口學者梁中堂告訴中央社記者，中國自1982年開始人口普查，之後在1990、2000、2010和2020年每10年一次人口普查，期間每5年抽樣1%、每年抽樣千分之1人口調查，都是「按照每年淨增長1000多萬的口徑指導調查過程和調整調查結果的」。這並未對外公開表述，但許多中國的人口研究者知道這一情況。

梁中堂曾任山西省社會科學院副院長，1988年到2008年擔任國家計生委的專家委員。去年底，他在自媒體發布的「『梁中堂人口與計劃生育網易博客文集』序言」中，指出官方人口統計數據的問題。

他說，中國確實曾經出現每年淨增1000多萬人口，問題是1990年代以後，從1962年開始大約10年間的高出生人群大多完成了初婚初育以後，生育率就降下來了。

更重要的是，1990年代，中國政府允許農民進城，每年有數千萬乃至2、3億的農民由農村湧向城鎮，迅速改變了中國的社會構成，引發生育率出現斷崖式下跌。

梁中堂說，2000年前後，人口增長水準就下降了，但統計部門認為這與前幾年的數據不吻合、也「不符合預期」，因此調整數據，把急劇下降的生育率當作民眾的「瞞報、漏報」，長期用每年淨增1000多萬人口的口徑調整包括普查在內的人口調查，但這種「調整」是不應該的。

他指出，如此操作數十年下來，中國的人口數據嚴重被高估。「所以，中國的總人口遠沒有14億那麼多，婦女生育率也沒有統計部門和計劃生育管理部門說的那麼高。」

他表示，根據1982年普查資料計算的中國婦女總和生育率為2.64，1990年為2.14，2000年1.30，2010年1.18，2020年1.30。總和生育率又稱生育率，是指婦女一生中生育子女的總數。

梁中堂指出，如果承認人口變化總體趨勢是由傳統向現代轉變而逐步下降的，那麼，上述幾個來自於全國人口普查的數據就是互相矛盾。譬如，2000年和2020年的生育率同樣是1.30，婦女生育率在社會巨大變化的20年裡都沒有發生變化是不可思議的。

若2010年的中國婦女生育率是1.18，而2020年為1.30，期間10年沒有下降反而還上升了0.12，他認為也不合理。尤其這10年間，中國每年的新出生人口平均以接近100萬的幅度在下降。

新加坡聯合早報19日引述中國人口學會副會長、中國人民大學人口與健康學院教授陸傑華研判，去年中國生育率已跌破1，「和新加坡相差無幾」。2024年新加坡為0.97。

不過，梁中堂認為中國實際的生育率比韓國還低。

2000年日本婦女生育率是1.36，韓國是1.47，所以，即使按照2000年中國婦女生育率為1.30作比較，也比同期的日、韓都低。今天自2000年又過去了20多年，2024年，日本的生育率是1.15，韓國為0.75，他認為依據2000年中國新生兒1771萬，2024年新生兒954萬推算，即使這兩個時期的育齡婦女人數不同，但「同年的中國婦女生育率一定降低到0.7以下，即低於韓國的水平了」。

在很長時間裡，梁中堂是唯一在體制內公開表達反對一胎化、爾後更反對各種計劃生育政策的學者。去年他在美國出版「回首西州路—兼評中國人口學霸權主義」一書，是其從事人口學研究的思想紀錄，對中國的人口學、人口統計學和學風等都有探討。（編輯：廖文綺）1150121