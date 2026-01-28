中國安踏入主PUMA！砸563億買下29％股權，法國皮諾家族為何甘願賣給中國金主？

重點一：法國皮諾家族透過控股公司 Artémis，將其持有的 29.06% Puma 股權，以 15 億歐元出售給中國安踏體育，讓安踏一舉成為 Puma 最大股東。

重點二：交易每股作價 35 歐元，較前一交易日收盤價溢價 62%，帶動 Puma 股價走高。

重點三：此筆交易一方面協助 Artémis 降低債務、專注 Gucci 等奢侈品牌轉型，另一方面強化安踏多品牌全球布局，市場並關注未來是否走向全面收購。

中國最大運動品牌安踏體育（Anta Sports Products Ltd.）宣佈，已與法國富豪皮諾家族（Pinault family）100%持有的私人投資控股公司 Artémis 達成協議，將以 15 億歐元現金收購德國運動品牌 Puma SE 約 29.06% 股權，交易完成後，安踏將成為 Puma 最大單一股東。

以近期匯率估算，這筆交易金額約為 新台幣 563 億元 ，預計在 2026 年底前完成交割，仍須取得多國監管機關與安踏股東的核准。據安踏向香港交易所遞交的文件，此次收購對價為每股 35 歐元，相較 Puma 前一交易日 21.63 歐元的收盤價，溢價高達 62%。

消息曝光後，Puma 股價在法蘭克福盤中一度飆漲逾一成，終場仍維持約 9% 左右漲幅，脫離近十年低檔區間；安踏於香港掛牌的股價則應聲下跌約 2%。

Puma 近年在全球運動鞋服市場的競爭壓力加劇，面臨 Nike、Adidas，以及瑞士 On Holding、Hoka 等新興品牌夾擊，營收與獲利表現承壓。現任執行長 Arthur Hoeld 去年上任後，提出裁員、縮減折扣、聚焦行銷與精簡產品線等重整計畫，並將 2025 年視為「重置之年」，希望在 2027 年前讓 Puma 重返穩定成長軌道。

PUMA執行長Arthur Hoeld 圖/PUMA

換句話說，安踏此時入股，等於用真金白銀押注 Puma 的品牌底蘊與轉型能力。

Artémis視角：出脫非核心持股，為 Gucci 等奢侈品牌釋出資源

此次交易的另一主角，是長期握有 Puma 股權的 Artémis。這家由皮諾家族掌控的投資公司，同時也是巴黎上市奢侈品集團開雲（Kering SA）的控股股東，後者旗下擁有 Gucci、聖羅蘭（Yves Saint Laurent）、巴黎世家（Balenciaga）等多個精品品牌。

Artémis集團的兩位「管理合夥人」 圖/Artémis集團

據《彭博社》報導，Artémis 在聲明中表示，出售 Puma 股權符合其「聚焦受控資產、將資源重新配置至具價值創造潛力的新領域」的長期策略。

近年來，皮諾家族除了鞏固奢侈品版圖，也進一步跨足娛樂與文創產業，包括買下好萊塢經紀公司 Creative Artists Agency（CAA）的多數股權。然而，大型併購累積的財務槓桿，也讓外界對其資產負債表出現雜音。

透過此次出售約 29% Puma 股權，Artémis 可回收一筆可觀現金，用於降低債務負擔，並為開雲的長期轉型預留更多資源。 開雲近幾年在高端精品賽局中，逐漸落後於競爭對手，尤其核心品牌 Gucci 在疫情後成長顯得疲弱，必須加快更新品牌語言與產品結構。

gucci 百貨公司 精品 圖/flickr

市場解讀，Artémis 出清被視為「非策略性資產」的 Puma，象徵皮諾家族在資本配置上，更明確押注奢侈品與內容產業，而非中價位運動服飾市場。

對 Puma 股東而言，Artémis 長年持股卻相對被視為「財務型股東」，參與經營程度有限；如今換成有運動品牌經營經驗的安踏，部分分析師認為，一方面有望帶來更積極的策略合作，另方面也減輕過去市場對 Artémis 槓桿水位的疑慮。

安踏視角：瞄準 Puma 在中國的成長空間

從安踏角度來看，此次收購案可謂「單一聚焦、多品牌、全球化」戰略的關鍵一步。

安踏成立逾 30 年，以中國本土運動品牌起家，近年透過收購與聯盟，逐步組成多品牌矩陣：包括在大中華區經營 Fila、Descente、Kolon Sport、Maia Active，並直接持有戶外品牌 Jack Wolfskin；2019 年更領軍財團以 52 億美元收購 Amer Sports，成為 Arc’teryx、Salomon、Wilson 等國際高階運動與戶外品牌的最大股東。

Arc’teryx 圖/Arc’teryx

Puma 則是一家擁有超過 75 年歷史的德國運動品牌，在足球、跑步、訓練、籃球與賽車等領域累積深厚資產，品牌知名度遍及歐洲、拉丁美洲、非洲與印度。 對安踏而言，Puma 的產品定位介於 Nike、Adidas 與平價品牌之間，在全球中階運動與運動生活風格市場占有一席之地，與既有品牌組合形成互補。

安踏管理層強調，看好的是 Puma 在中國的巨大成長潛力。據安踏高層向外媒透露，目前中國僅占 Puma 全球營收約 7%，遠低於其在歐洲與拉美的滲透率。安踏具備深耕中國市場的通路、供應鏈與零售運營經驗，可望協助 Puma 加快在中國展店與電商布局，優化商品結構與品牌定位，進而推升整體銷售表現。《彭博社》引述券商報告亦指出，雙方若在品牌行銷、供應鏈與通路管理上產生綜效，Puma 在中國業務有機會迎來「顯著上修」。

在公司治理方面，安踏表示，交易完成後將尋求進入 Puma 監事會（Supervisory Board），但目前沒有提出全面收購計畫，Puma 仍將維持德國上市公司架構與獨立經營。德意志銀行等機構分析認為，相較於過去較被動的 Artémis，安踏有望成為更積極的策略合作夥伴，未來不排除在 2027 年之後，視 Puma 整頓成效與市場環境，再評估是否進一步拉高持股甚至推動全面收購。

整體而言，這樁 15 億歐元的交易，一方面讓皮諾家族得以調整資產組合、降低財務壓力，專注在 Gucci 等奢侈品牌長期轉型；另一方面，也讓安踏在全球運動品牌版圖中再下一城，藉由 Puma 的歷史品牌資產與國際能見度，結合自身在中國運動與休閒市場的通路優勢，試圖在新一輪全球運動與休閒服飾成長浪潮中，卡位成為多品牌集團的重要玩家。

資料來源：彭博社、CNBC

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

