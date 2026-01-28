中國安踏入主PUMA！砸563億買下29％股權，法國皮諾家族為何甘願賣給中國金主？
重點一：法國皮諾家族透過控股公司 Artémis，將其持有的 29.06% Puma 股權，以 15 億歐元出售給中國安踏體育，讓安踏一舉成為 Puma 最大股東。
重點二：交易每股作價 35 歐元，較前一交易日收盤價溢價 62%，帶動 Puma 股價走高。
重點三：此筆交易一方面協助 Artémis 降低債務、專注 Gucci 等奢侈品牌轉型，另一方面強化安踏多品牌全球布局，市場並關注未來是否走向全面收購。
中國最大運動品牌安踏體育（Anta Sports Products Ltd.）宣佈，已與法國富豪皮諾家族（Pinault family）100%持有的私人投資控股公司 Artémis 達成協議，將以 15 億歐元現金收購德國運動品牌 Puma SE 約 29.06% 股權，交易完成後，安踏將成為 Puma 最大單一股東。
以近期匯率估算，這筆交易金額約為 新台幣 563 億元 ，預計在 2026 年底前完成交割，仍須取得多國監管機關與安踏股東的核准。據安踏向香港交易所遞交的文件，此次收購對價為每股 35 歐元，相較 Puma 前一交易日 21.63 歐元的收盤價，溢價高達 62%。
消息曝光後，Puma 股價在法蘭克福盤中一度飆漲逾一成，終場仍維持約 9% 左右漲幅，脫離近十年低檔區間；安踏於香港掛牌的股價則應聲下跌約 2%。
Puma 近年在全球運動鞋服市場的競爭壓力加劇，面臨 Nike、Adidas，以及瑞士 On Holding、Hoka 等新興品牌夾擊，營收與獲利表現承壓。現任執行長 Arthur Hoeld 去年上任後，提出裁員、縮減折扣、聚焦行銷與精簡產品線等重整計畫，並將 2025 年視為「重置之年」，希望在 2027 年前讓 Puma 重返穩定成長軌道。
換句話說，安踏此時入股，等於用真金白銀押注 Puma 的品牌底蘊與轉型能力。
Artémis視角：出脫非核心持股，為 Gucci 等奢侈品牌釋出資源
此次交易的另一主角，是長期握有 Puma 股權的 Artémis。這家由皮諾家族掌控的投資公司，同時也是巴黎上市奢侈品集團開雲（Kering SA）的控股股東，後者旗下擁有 Gucci、聖羅蘭（Yves Saint Laurent）、巴黎世家（Balenciaga）等多個精品品牌。
據《彭博社》報導，Artémis 在聲明中表示，出售 Puma 股權符合其「聚焦受控資產、將資源重新配置至具價值創造潛力的新領域」的長期策略。
近年來，皮諾家族除了鞏固奢侈品版圖，也進一步跨足娛樂與文創產業，包括買下好萊塢經紀公司 Creative Artists Agency（CAA）的多數股權。然而，大型併購累積的財務槓桿，也讓外界對其資產負債表出現雜音。
透過此次出售約 29% Puma 股權，Artémis 可回收一筆可觀現金，用於降低債務負擔，並為開雲的長期轉型預留更多資源。 開雲近幾年在高端精品賽局中，逐漸落後於競爭對手，尤其核心品牌 Gucci 在疫情後成長顯得疲弱，必須加快更新品牌語言與產品結構。
市場解讀，Artémis 出清被視為「非策略性資產」的 Puma，象徵皮諾家族在資本配置上，更明確押注奢侈品與內容產業，而非中價位運動服飾市場。
對 Puma 股東而言，Artémis 長年持股卻相對被視為「財務型股東」，參與經營程度有限；如今換成有運動品牌經營經驗的安踏，部分分析師認為，一方面有望帶來更積極的策略合作，另方面也減輕過去市場對 Artémis 槓桿水位的疑慮。
安踏視角：瞄準 Puma 在中國的成長空間
從安踏角度來看，此次收購案可謂「單一聚焦、多品牌、全球化」戰略的關鍵一步。
安踏成立逾 30 年，以中國本土運動品牌起家，近年透過收購與聯盟，逐步組成多品牌矩陣：包括在大中華區經營 Fila、Descente、Kolon Sport、Maia Active，並直接持有戶外品牌 Jack Wolfskin；2019 年更領軍財團以 52 億美元收購 Amer Sports，成為 Arc’teryx、Salomon、Wilson 等國際高階運動與戶外品牌的最大股東。
Puma 則是一家擁有超過 75 年歷史的德國運動品牌，在足球、跑步、訓練、籃球與賽車等領域累積深厚資產，品牌知名度遍及歐洲、拉丁美洲、非洲與印度。 對安踏而言，Puma 的產品定位介於 Nike、Adidas 與平價品牌之間，在全球中階運動與運動生活風格市場占有一席之地，與既有品牌組合形成互補。
安踏管理層強調，看好的是 Puma 在中國的巨大成長潛力。據安踏高層向外媒透露，目前中國僅占 Puma 全球營收約 7%，遠低於其在歐洲與拉美的滲透率。安踏具備深耕中國市場的通路、供應鏈與零售運營經驗，可望協助 Puma 加快在中國展店與電商布局，優化商品結構與品牌定位，進而推升整體銷售表現。《彭博社》引述券商報告亦指出，雙方若在品牌行銷、供應鏈與通路管理上產生綜效，Puma 在中國業務有機會迎來「顯著上修」。
在公司治理方面，安踏表示，交易完成後將尋求進入 Puma 監事會（Supervisory Board），但目前沒有提出全面收購計畫，Puma 仍將維持德國上市公司架構與獨立經營。德意志銀行等機構分析認為，相較於過去較被動的 Artémis，安踏有望成為更積極的策略合作夥伴，未來不排除在 2027 年之後，視 Puma 整頓成效與市場環境，再評估是否進一步拉高持股甚至推動全面收購。
整體而言，這樁 15 億歐元的交易，一方面讓皮諾家族得以調整資產組合、降低財務壓力，專注在 Gucci 等奢侈品牌長期轉型；另一方面，也讓安踏在全球運動品牌版圖中再下一城，藉由 Puma 的歷史品牌資產與國際能見度，結合自身在中國運動與休閒市場的通路優勢，試圖在新一輪全球運動與休閒服飾成長浪潮中，卡位成為多品牌集團的重要玩家。
延伸閱讀：霍諾德攻上 101 的戰鞋，藏著台灣魂！「鈺齊國際」如何成為戶外功能鞋代工龍頭？
Z世代搶手貨！New Balance如何靠「50/30/20法則」，翻轉長輩鞋形象？
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
更多報導
Excel苦手必看！Anthropic推出Claude in Excel，一鍵生成圖表、數據分析，用法教學一次看
Nike新執行長3大舉措救財報！曾經大舉撤出通路，球鞋龍頭為什麼又跟實體店「和好」了？
其他人也在看
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 94則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 56則留言
王文洋金孫返台／父喪不到1個月！麻衣收起哀傷開啟新事業 返台「從貴婦變女強人」
麻衣過去1年除了照顧罹患胰臟癌的父親，也每2個月就來台灣工作，甚至父喪不到1個月，本刊就直擊麻衣抵台工作。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 5則留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 37則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 492則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 15則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 120則留言
軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反
中共軍委副主席張又俠因洩核武機密、貪腐遭習近平整肅。網路指習清洗張後，全軍「沉默抵制」迫使習談判，張反要求習下台。華爾街日報披露張向美洩核武數據及收賄。導致解放軍高層指揮鏈真空，戰力重創。逾2000名軍官面臨處置，軍心動盪加劇，中共政局備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 57則留言
在大賣場買門票？美式量販店驚見大量拋售「國王主場套票」網毒：爛到有剩
體育中心／黃崇超報導NBA國王隊最近遭遇5連敗低潮，今年球季至今打出12勝35敗，在西區倒數第二和爐主鵜鶘只有半場勝差、甚至在全聯盟倒數第四名，球隊狀況有多爛可能看票房就會知道，日前（24日）美國一名在電商平台工作的網友貼出一張驚人照片，竟是在美式量販店COSTCO裡面現正大量拋售國王主場雙人套票，在大賣場就能買NBA門票，讓球迷們感嘆：「看看球隊本季有多糟糕！」FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 4則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 172則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 163則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
張又俠落馬攻台夢碎？前第七艦隊艦長認證：黑潮對沖季風 美軍都不敢打
中共中央軍委副主席張又俠落馬，引發外界對解放軍攻台戰力變數的熱議。前國大代表黃澎孝直指共軍封台登陸是「笑話」，強調台灣缺乏大規模登陸海灘。他引述美軍二戰「堤路計畫」因地理限制而放棄，並揭露台灣海峽「黑潮北流、季風南吹」導致浪高逾三公尺的險惡海象。黃澎孝認為，在地形與海象雙重阻礙下，共軍登陸作戰根本是異想天開，此次高層震盪更被視為對攻台兵權的重大打擊，凸顯其戰略困境。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 105則留言