中國官員手插口袋「中二生」送客照流傳 日本向北京抗議：這是偷拍

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰（左）與中國外交部亞洲局長劉勁松，11月18日在中國北京進行磋商後離去。路透社



日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰與中國外交部亞洲局長劉勁松於週二（18日）在中國北京進行磋商，中國官媒以劉勁松雙手插口袋，送走看似正在低頭的金井正彰做文章。日本政府週三（19日）表示，中方此舉未經雙方協調，已經向中國提出抗議交涉。

日本內閣官房長官木原稔在19日的記者會上說：「這次的媒體安排（攝影）沒有與日本協調就進行了。」已經向北京提出交涉。在社群媒體上，這段截取的影片廣泛流傳，畫面中劉勁松手插口袋站立，而金井局長則看似向他低頭鞠躬。

廣告 廣告

而且，劉勁松沒穿外交官的「制服」西裝，而是看似故意穿中國式的立領「青年裝」。不過中式青年裝其實源自日本中學學生服的設計，使劉勁松雙手插口袋更像是中學流氓。

央視播出中國外交部亞洲司司長劉勁松身穿五四青年裝，手插口袋送別來訪的日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰。畫面被大做文章。翻攝央視

在週三的記者會上，木原稔強調，關於這次日中磋商，日方已就台灣緊急事態等問題，「解釋了我國政府一貫的立場」。他透露，金井正彰已就中國駐大阪總領事薛劍的網路貼文向中方提出強烈抗議，要求迅速採取適當的應對措施。薛劍當時貼文要求斬首高市早苗。

此外，針對中國以日本治安惡化為由，呼籲國民避免赴日旅遊一事，木原稔表示：「日方反駁了日本國內治安並未惡化，並強烈要求中方採取適當的應對措施。」

更多太報報導

中國停止進口日本水產是報復？ 毛寧：是日方未提交承諾資料

共同社：中方停止進口日本水產品 中國市場佔日出口量1/5

怒火不停！中官員「手插口袋」送別日代表 國安部重提「逮捕日諜」