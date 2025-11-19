中國官員手插口袋「中二生」送客照 日本抗議：這是偷拍

中日關係持續緊張。（圖／翻攝自微博@墨染詩嫿）





中日關係持續緊張，日本外務省官員急赴北京磋商，卻被中國官媒刻意曝光，中國外交部官員「手插口袋」輕蔑送客的畫面。對此日本官房長官木原稔指控是中方偷拍，暗示遭到中方設計，已經向中國提出抗議。影片曝光後日本也炸鍋，民眾怒批中方嚴重失禮，形容中國官員像小混混，更痛批中國是「黑道國家」。

談完後走出外交部，中國外交部亞洲司司長劉勁松，雙手插口袋裡大搖大擺往前走，一旁的日本外務省官員金井正彰神情嚴肅，抿嘴低頭聽對方說話，往大樓外前進時，劉勁松將手擺在背後，自己走自己的路，金井正彰上車前點頭致意，劉勁松眼神則帶有輕蔑，斜眼看人還微抬下巴。

記者vs.中國談判代表劉勁松：「當然不滿意，嚴肅。」當了老大一天還不滿意，央視旗下「玉淵譚天」再補一刀，形容當下是金井正彰「低頭聽講」，最後更「匆匆」離開北京。

朝日電視台記者：「中國司長把雙手插口袋裡，一邊走著，並透過口譯持續和金井局長交談。」只是聽個翻譯也要被大做文章，在現場的日本記者揭露真相，狠狠打臉中共官媒說法，日本媒體人三木慎一郎直言，這就是典型的中式內宣刻意營造日本被中國訓話。

日本內閣官房長官木原稔：「中方自行安排媒體採訪，關於這一點我們已正式向中方，提出必要的交涉並表達立場。」

未經同意卻遭拍攝，外界質疑日本遭到「設計」，好讓北京營造「聽訓」假象，日本民眾也炸鍋，網友鍵盤開炮嘲笑劉勁松的髮型像剛從產道出生，穿著像昭和時期高中生，也有人批評手插口袋舉動像個小混混，質疑這就是中國所謂的「面子」嗎，根本就是黑道國家，對他全方位吐槽。

日本插畫家三郎也製圖批評劉勁松，連基本禮儀都不懂，可見中國水平只有這樣，大酸他是中國的恥辱，更是「外交部恥司長」，北京不以禮待人，日本民間加倍奉還。

