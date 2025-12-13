中國官員：加大解決拖欠企業帳款 推動投資止跌回穩

（中央社記者張淑伶上海13日電）中共中央財辦副主任韓文秀今天談到明年的經濟工作，表示要下更大的氣力解決拖欠企業帳款問題，把促進物價合理回升作為貨幣政策重要考量，並推動固定資產投資止跌回穩。

綜合央視新聞、21世紀經濟報導，中國國際經濟交流中心13日舉辦2025-2026中國經濟年會，韓文秀發表「堅持穩中求進、提質增效 努力實現『十五五』（2026到2030年）良好開局」的主旨演講。

韓文秀說，中國經濟總量連續跨過人民幣110兆元、120兆元、130兆元的台階，今年預計達到人民幣140兆元（約新台幣616兆元）左右。2024年中國GDP為134兆9084億元。

中共中央經濟工作會議甫閉幕。韓文秀表示，明年繼續實施更加積極的財政政策，保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量，也為應對未來風險留有餘地。繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，把促進經濟穩定增長和物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活搭配降準降息等多種貨幣政策工具，促進社會綜合融資成本低位運行。

今年以來，中國全國固定資產投資累計增速一路走低，1至10月累計為40兆8914億元，與去年同期相比減少1.7%，民間固定資產投資年減4.5%，其中有相當程度是受到房地產低迷拖累。

韓文秀表示，中國的城鎮化、科技創新、產業升級、民生改善等方面都還有很大投資空間。2026年要適當增加中央預算內投資規模，發揮重大工程牽引帶動作用。要建立可持續投融資模式，落實促進民間投資的政策措施，推動固定資產投資止跌回穩。

他說，明年要制定「全國統一大市場建設條例」，實現市場准入、公平競爭、品質標準等制度統一。規範地方政府經濟促進行為，公布地方政府招商引資鼓勵和禁入市場清單。深入整治「內捲式」競爭，綜合運用標準引領、價格執法等監管手段，形成良性競爭的市場秩序。

韓文秀還說，要下更大的氣力推動解決拖欠企業帳款問題，堅決防止「前清後欠」。對平台經濟要堅持發展和規範並重，推動平台企業和平台內經營者、勞動者共同發展。

他說，2025年中國外貿展現出強大的韌性，實現了逆勢成長。明年要鼓勵支持服務出口，積極發展數位貿易、綠色貿易，「既要擴大出口，也要增加進口」，推動外貿可持續發展。

此外，2026年是中國從能耗雙控全面轉向碳排放雙控的第一年。韓文秀表示，要積極穩妥推進碳達峰，深入推進重點行業節能降碳改造，加強全國碳排放權交易市場建設，培育氫能、綠色燃料等新的增長點，建設一批零碳園區、零碳工廠。（編輯：楊昇儒）1141213