中國官員「手插口袋送客」！日網氣炸：失禮到極點 日官員這動作引熱議

國際中心／黃韻璇報導

中國外交部亞洲司長劉勁松雙手插口袋，與一旁表情嚴肅的日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，態度大相逕庭。（圖／翻攝自X平台 @S10408978）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，畫面曝光後，引發日本網友群起砲轟。

日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈。金井正彰17日晚間遠赴中國北京，試圖為中日緊張降溫，但18日雙方交涉未果。

然而中日會後，中國官媒《央視新聞》旗下的微博帳號「玉淵譚天」於18日下午，釋出金井正彰與劉勁松會面後，一行人準備離開中國外交部的畫面。只見劉勁松雙手插在口袋中，一臉睥睨的看著一旁的金井正彰，對方則是嘴唇緊抿，略略躬身，相當嚴肅。劉勁松雙手插口袋送客的畫面，傲慢又充滿羞辱的肢體語言引發議論。

今（20）日一早日本《產經新聞》報導此畫面，新聞下方也吸引大批日本網友留言討論，針對劉勁松雙手插在口袋送客的舉動，日網怒批「我們永遠不會做出像把手插進口袋那樣缺乏尊嚴和尊重的舉動」、「中國官員態度傲慢，可謂徹底失職」、「完全是瞧不起人」、「這也意味著日本需要降低對中國的依賴程度，我認為這對未來是件好事」、「中國越是強硬的立場，就越有可能在國際上被孤立」、「光看他雙手插兜、輕蔑地看著金井的態度，我就覺得任何像樣的對話都無濟於事」、「失禮到極點」、「我們又一次被中國精心策劃的外交表演牽著鼻子走」。

此外，金井正彰微微躬身的舉動，也引發大量討論，日本人紛紛表示「這是日式禮儀，人們會不自覺地低下頭，以示對對方並無敵意」、「謙遜是日本人的美德，我認為我們永遠不應失去它」、「謙遜是日本特有的姿態，也被視為一種美德，但我認為大多數外國人難以理解」、「如果世人看到這一幕，日本勢必會被視為諂媚奉承、日本軟弱無能，所以最好派一位立場更堅定的代表」。

