中國官員：治理光電產業內捲將攻堅 讓落後產能退出

（中央社台北18日電）曾是中國明星產業的太陽能光電產業，近年來因激烈「內捲」普遍陷入產能過剩而虧損的窘境。中國工信部電子信息司長楊旭東今天說，2026年中國光電產業治理將進入「攻堅期」，官方將進一步加強光電產能調控，並推動落後產能「有序退出」。

新華社報導，「2025光伏（太陽能光電）行業年度大會」今天在西安召開，楊旭東在出席發表講話時，作上述表示。

楊旭東說，針對光電產業治理，中國工信部將會同各有關部門重點進行多項工作，包括健全價格監測機制，重點關注「價格異常企業」；加強產品質量監督和抽查，對於存在品質不達標、虛標功率、侵犯智慧財產權等行為的企業加強監測與跟蹤處置。

廣告 廣告

他提到，同時將強化產業創新驅動；進一步完善標準體系，加快發布光電組件品質安全等強制性國家標準的制修訂和貫徹執行；敦促業界進一步加強自律，並進一步推動深化國際合作等。

楊旭東強調，2026年中國光電行業治理進入攻堅期，要進一步加強產能調控，強化光電製造計劃管理，以市場化、法治化的手段推動落後產能「有序退出」，加快實現產能的動態平衡。

2010年代，中國光電產業曾一度被視為帶動經濟成長的明星產業之一。但自2010年代末至COVID-19疫情結束，各地、各企業爭相投入光電產業，出現無序急速擴張，導致光電產業由盛而衰，落入削價競爭、自相殘殺的「內捲」窘境。加上美、歐近年來不堪傾銷先後加徵關稅，更是雪上加霜，眾多中國光電企業面臨裁員甚至倒閉。

路透社8月間報導，像是隆基綠能、天合光能、晶科能源、晶澳太陽能和通威股份等光電企業，2024年總共裁員達8.7萬人，平均裁員比率高達31%。（編輯：邱國強/徐崇哲）1141218