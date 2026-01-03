中國官媒公布居所衛星圖 沈伯洋：Google Earth更清楚

台北市 / 綜合報導

中國官媒「今日海峽」，轉發微博網友貼文，聲稱用中國商用衛星「吉林一號」，公布民進黨立委沈伯洋，工作和居住地點，但網友諷刺說，立委工作地點不在立法院，不然要在哪？沈伯洋也駁斥，住家地點也是錯誤的，而且台灣人用Google Earth看得更清楚，痛批這是在威嚇台灣社會，陸委會也發聲明，強調若中共持續恫嚇台灣人民，將不得不全面檢討兩岸交流，數發部也強烈譴責，並與Meta等社群平台交涉下架貼文。

中國官媒發文曝光，立法委員沈伯洋，工作地和居住地點，附和中國微博帳號，1月1日這篇貼文，說2026新年第一天，要送份大禮網友貼出照片，標示出兩個紅色箭頭，自稱利用商用衛星吉林一號，定位出沈伯洋工作地，以及居住地點附近，貼文被官媒今日海峽轉發，引來不少網友反諷。

標註的是立法院研究大樓，立委當然在這辦公不然要在哪，也有人說沒用過Google 地圖嗎，商用衛星怎麼比免費的還差，立委(民)沈伯洋說：「由中國的所謂博主，就發了這樣的一個衛星圖，那他可能不知道台灣人這個呢，其實用Google Earth，看得比他還要更清楚。」

中國官媒將沈伯洋，貼上台獨頑固分子標籤，話說的強硬也號稱，要用中國商用衛星吉林一號，給點科技小小的震撼，實際拿衛星圖來比一比，吉林一號的圖資，和Google Earth，都屬於高解析度，吉林一號號稱有高分辨率，能清晰辨識人群，共131顆衛星影像覆蓋全球。

不過Google Earth，整合多來源衛星和航空影像，角度更多元也有街景服務，能真正將街道和建築一覽無遺，立委(民)沈伯洋說：「這個就跟之前關西機場(事件)，他們所操作的方式是如出一轍，這就是一個中國很經典的，想要去分化台灣社會，想要操作，想要威嚇台灣民眾的一個做法。」

陸委會也發出聲，嚴厲譴責中國官媒，並要求立即撤除相關資訊，強調若中共一意孤行，持續恫嚇台灣人民，我方將不得不透過，全面檢討兩岸交流作為回應，面對中國挑釁動作，我方不輕易妥協。

