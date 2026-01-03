中國官媒公布沈伯洋住家衛星影像 吳釗燮譴責：病態又噁心

國安會秘書長吳釗燮譴責中共官媒公開沈伯洋私密資訊。（資料照）

中國官媒《今日海峽》近日在社群平台公布民進黨立委沈伯洋工作及居住地的衛星影像，並由《兩岸頭條》轉發，引發台灣政府高度關注。國安會秘書長吳釗燮表示，此舉已超越社會容忍底線，國安人士亦批評，此為由國家機器主導、利用國際社群平台進行的「跨國鎮壓」手段。

一名中國博主1日在自費定制商用衛星「吉林一號」影像，公開沈伯洋居住與工作地點。隔日，中國官媒透過臉書轉發，引發肉搜爭議。對此，警政署表示，已全力維護沈伯洋安全，並追查在地協力者。

國安會秘書長吳釗燮在X平台發文指出，中共官媒公開沈伯洋私密資訊，是病態又噁心的行為，並呼籲Meta公司將內容下架。他強調，這種跨國鎮壓不僅侵犯個人隱私，也違反國際社會基本價值。

國安人士也指出，《今日海峽》隸屬福建省廣播影視集團，《兩岸頭條》直屬中共中央台辦，均為中共對台宣傳工具。此次轉發已非單純新聞報導，而是典型「數位人肉搜索」（Doxing），意圖透過揭露個人資訊製造恐懼，是國家級跨國鎮壓手段。

國際法學者分析，中國此舉嚴重違反《世界人權宣言》及《公民與政治權利國際公約》中保障私人生活與住宅的規定。國安人士提醒，民眾切勿散布或閱讀此類涉及他人非公開資訊的內容，避免觸法或成為跨國數位暴力的協力者。





