中國官媒公布沈伯洋住處衛星照 外交部：違反國家公約

中國官方日前才針對沈伯洋發布通緝、懸賞，還揚言全球追緝，結果2日則透過官媒臉書轉發貼文，表示透過商用衛星「吉林一號」自費定制的影像，清楚標示了他的居住地與工作地點。沈伯洋本人則回擊，恐怕是中共的軍演無效才惱羞成怒，決定直接針對他個人「精準打擊」。

沈伯洋表示，「那他可能不知道台灣人，其實用Google Earth看得比他還要更清楚。然後接下來他們就把它放在YT，放在觀察者網，以及在PTT用所謂的虛假的IP發文，想要來做進一步的操作，這個就跟之前關西機場他們所操作的方式是如出一轍，想要去分化台灣社會。」

廣告 廣告

而其實2025年的10月25日光復節當天，中國官方就曾公布多張由「吉林一號」拍攝的台灣衛星照，地點包括日月潭、阿里山、台北港、新竹科學園區等。

如今鎖定我國立委非公開的隱私資訊，陸委會重申，兩岸互動應基於理性與尊重，批評中共縱容官媒進行違法、脫序的「數位暴力」。外交部更下重話，認為對岸已喪失文明底線。

外交部副發言人陳怡君指出，「中國對我國及他國人民進行跨國鎮壓、騷擾或干預，均嚴重違反《國際法》精神及國際人權規範，更明確顯示北京當局，無視文明社會人權隱私的基本價值，對於配合中國進行跨國鎮壓的國內協力者，均應受到法律制裁。」

呼籲國人別成為敵對勢力的在地協力者，而為了維護立委人身安全與穩定民主制度，警政署表示會依風險評估，採取必要警力部署。數位發展部則譴責任何形式的網路肉搜與數位脅迫，表示第一時間已經與Meta等社群平台交涉、要求下架。