中國官媒公布沈伯洋工作地點 民進黨：已違反我國法律

藍白立委日前在立法院程序委員會再度聯手，第五度擋下總統賴清德提出的8年1.25兆國防特別預算條例草案。圖為民進黨立委沈伯洋發言，民進黨立委舉牌砲轟藍白立委擋國防預算。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 針對中國官媒「今日海峽」公布民進黨立委沈伯洋工作及居住地點衛星影像，民進黨發言人吳崢今(3)日表示，透過官方媒體揭露特定個人住居資訊，已嚴重侵犯隱私與人權，亦涉嫌違反我國《個人資料保護法》與《刑法》恐嚇危害安全等相關規定。中共展現的不是治理能力，而是恐嚇政治與黑道式威權。

中國官媒「今日海峽」近日發播訊息，宣稱要在2026年首日送給沈伯洋一份「大禮」，並附上其居住地與工作地點的衛星影像，強調藉此曝光「台獨」頑固分子哪裡逃。

對此，沈伯洋上午回應，針對中國發了衛星圖，然後上面標示他錯誤的住家。還有所謂工作的地點，其實就是在立法院。其實這件事情，要拉開時間維度來看，畢竟這件事情發生是在 其實早在1月1日就發生了，那時候我們其實就有掌握到，因為在1月1日之前中國是在軍演，軍演這件事情中國並沒有討到什麼便宜，所以很有可能他們是想要在軍演過後，想要做到一些他們能夠得分的專案。

沈伯洋說，那中國可以得分的專案是什麼呢？就是因為台灣有一堆應和中國的人。不管是擋國安的法案，還是要去擋國防的預算，這一些人在台灣不斷應和中國的論述，這是中國現在唯一能夠得分的點。

沈伯洋說，這也是可能為什麼 在1月1日的時候，由中國的這個所謂的國組就發了這樣的一個衛星圖，那他可能不知道台灣人這個其實用Google Earth 看得比他還要更清楚。然後接下來他們就把它放在YT、放在觀察者網以及在PT， 用這個所謂的虛假的這個IP發文，想要來做進一步的操作。這個就跟之前關西機場所操作的方式是如出一轍。

民進黨發言人吳崢也表達最嚴正抗議與譴責，要求中共當局立即撤除相關內容，全面停止對台灣人民與民意代表的「跨境鎮壓」行徑。此類作為不僅踐踏台灣民主法治，更公然挑戰國際普世價值，只會再次暴露中共威權本質與政治失序。

吳崢指出，從所謂「懲獨22條」、公布「頑固台獨分子清單」，到以地方公安名義宣布「立案調查」，中共近年持續擴張其跨境恐嚇與法律戰手段。如今更進一步透過官媒帳號，直接揭露我國國會議員住址與行蹤，已構成明確人身安全威脅，行徑宛如黑道式「肉搜恐嚇」，毫無底線、極其卑劣。

吳崢強調，透過官方媒體揭露特定個人住居資訊，已嚴重侵犯隱私與人權，亦涉嫌違反我國《個人資料保護法》與《刑法》恐嚇危害安全等相關規定。在任何民主法治社會中，這都是不可接受的行為，更不應由一個自稱「負責任大國」的政權公然為之。中共展現的不是治理能力，而是恐嚇政治與黑道式威權。

吳崢表示，中共近期不僅在軍事上升高對台恫嚇，於「雙城論壇」後立即對台發動軍演，官媒更公然宣稱「針對美國對台軍售」；同時持續對台灣、美國、日本官員與國會議員進行制裁與威脅。如今進一步以公布衛星影像方式進行人身恐嚇，已是對台灣社會的全面警告與挑釁，公然破壞區域和平，坐實其「和平破壞者」的角色。

吳崢重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共從未對台灣行使任何統治權，更無任何司法管轄正當性。中共一再以非法、無效的法律戰與極限施壓，試圖逼迫台灣人民屈服於極權統治，早已被國際社會與台灣人民所唾棄。

吳崢表示，民進黨將全面聲援沈伯洋委員，支持其依法行使民意代表職權，捍衛台灣民主與國家安全。任何對台灣國會議員及其家人的恐嚇行為，都是對台灣民主制度的直接攻擊。中共自稱「鎖定」沈伯洋委員，但真正被國際社會鎖定與警惕的，正是一再威脅人權、破壞和平、製造衝突的中共政權本身。

