中國官媒公開住家、工作地衛星影像 沈伯洋：威嚇台灣效益只會遞減

立委沈伯洋。李政龍攝



中國多次針對民進黨立法委員沈伯洋發動攻訐，日前又有官媒和特定帳號公開沈的居住地與工作地點的衛星影像。對此，沈伯洋今（1/3）日直言，相關影像標示錯誤，且台灣民眾在Google Map都可以看到更清楚的衛星影像，中方此舉主要目的在於分化台灣社會，實際威嚇效果將隨社會理解程度提高而持續遞減。

近日中國社群特定博主與官媒《今日海峽》發布訊息，宣稱要在2026年首日送給沈伯洋一份「大禮」，並附上所謂其居住與工作地點的衛星影像，聲稱「台獨頑固份子哪裡逃！」相關內容隨後在YouTube、觀察者網等平台流傳，甚至疑似透過虛假IP帳號在台灣網路論壇操作輿論。

廣告 廣告

沈伯洋表示，早在1月1日相關內容出現時便已掌握情況，中國在近期軍演未達預期效果後，轉而操作資訊與心理戰，中方聲稱對他「精準打擊」，卻透過錯誤標註的衛星圖，搭配內容農場與社群帳號帶風向，手法宛如「關西機場事件」拙劣翻版，從關聯帳號發圖點火、內容農場炒作、虛假IP在社群帶風向，一直到官方定調收尾，目的在於製造恐慌、擾亂社會認知。

沈伯洋指出，中國公開衛星影像後，下一步就是要等他本人恐慌，批評他們衛星圖的畫質或地點錯誤，就可順勢拋出更清晰的照片，製造「處處是眼線」、「無所不在的監控」恐懼氛圍，但這類心理戰在台灣毫無效果。

「中國標註的是我的座標，展現的卻是他們對民主台灣的集體自卑。」沈伯洋強調，對付中國威脅，核心只有一個「做好準備，讓敵人的攻擊成本變高、效益下降」，當台灣社會對相關操作模式愈來愈熟悉，中方無論在軍事或資訊層面的威嚇，其邊際效益都會持續下降。

內政部警政署今也發布新聞資料指出，已全面加強沈伯洋的人身與住居安全維護，並依風險評估部署必要警力。警政署強調，任何人若受敵對勢力指使、利誘或脅迫，從事蒐集、傳遞或協助監控等行為，均屬違法，警方將依法查辦、從嚴究責。

警政署同時呼籲社會大眾提高警覺、切勿成為「在地協力者」，並強調警方將站在第一線，確保立法委員依法行使職權與人身安全，共同維護民主制度與社會秩序。

更多太報報導

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂