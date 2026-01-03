中國官媒公開沈伯洋住所衛星影像 外交部：喪失文明底線深感不齒

民進黨立委沈伯洋近日遭中國官媒在社群平台公開散布其居住與工作地點衛星影像。外交部今（3）日表示，此舉嚴重違反國際法精神及國際人權規範，迫害個人隱私喪失文明底線，令人深感不齒，並強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。

外交部指出，中國官媒在揚言全球抓捕沈伯洋後，近日更進一步以「肉搜」等數位手段威脅我國國民安全，企圖在台灣民主社會製造恐懼與寒蟬效應。此舉已違反《世界人權宣言》及《公民與政治權利國際公約》中「任何人隱私、家庭、住宅不得遭受任意干涉」的保障，全面迫害個人隱私，喪失文明底線，令人深感不齒。

外交部強調，中國對我國及其他國家人民進行跨國鎮壓、騷擾或干預，均嚴重違反國際法與國際人權規範，也凸顯北京當局無視文明社會基本價值。所有受跨國鎮壓迫害的國人，均為政府保護對象；對於協助中國進行跨國鎮壓的國內人員，將依法追究法律責任。

