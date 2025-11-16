中國官媒喊「全球抓捕」 沈伯洋！國際不買單 律師：遭三大咖打臉
即時中心／温芸萱報導
律師黃帝穎今（16）日在臉書指出，中國片面對民進黨立委沈伯洋發布紅色通緝令，揚言透過國際刑警組織全球抓捕，但遭美國、德國及國際刑警組織接連打臉，指出此舉違反國際法及人權規範。沈伯洋順利出訪德國，出席國會聽證會，彰顯中方政治通緝在國際場合毫無效力。黃帝穎批評，中國蠻橫行徑成國際笑話，也順帶把立法院長韓國瑜的「舔共立場」打得滿地找牙。
中國日前片面對民進黨立委沈伯洋發布「紅色通緝令」，揚言透過國際刑警組織展開全球抓捕，但國際間最新回應顯示，中方此舉不但無法生效，還遭美國、德國及國際刑警組織接連打臉，沈伯洋期間甚至已順利出訪德國返台。
律師黃帝穎今日在臉書表示，中國透過官媒央視聲稱「全球抓捕」沈伯洋，但這種政治性通緝明顯違反國際規範，國際三大重要力量相繼予以否定。首先，美國國務院對中國此舉表達高度關切，認為中國的通緝行為威脅言論自由，逐步破壞支撐兩岸現狀的規範，強調全球民主國家不會理會中國的單方面指控。
其次，德國不僅未理會中國的通緝，還透過實際行動打臉中方，邀請沈伯洋以台灣立委身分出席德國國會聽證會，在國際場合證明中國對沈伯洋的「全球通緝」毫無效力。
第三，國際刑警組織（INTERPOL）也明確指出，紅色通緝令的申請須經嚴格審查，且依據《世界人權宣言》不得涉及政治性活動，等於直接否定中國針對沈伯洋的通緝在國際法上有效。黃帝穎指出，國際三大力量聯手打臉中國，不僅彰顯沈伯洋通緝案的無效，也順帶打破立法院前院長韓國瑜的「親中」立場。黃帝穎痛批，韓國瑜不但未譴責中國，反而借機要求總統賴清德先行撤回中國「境外敵對勢力」的說法，對比國際立場格外諷刺。
