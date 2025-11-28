中國官媒宣傳叉燒！惡網友扯香港大火：焦了

▲香港大埔宏福苑26日發生五級大火，火勢延燒到28日上午才撲滅，至少造成128人死亡。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑社區26日下午發生大火，恐怖火勢持續到今（28日）上午才撲滅，已造成128人死亡、79人受傷，仍有逾200人失聯。中國官媒《人民網》今凌晨在影音平台分享一段「今晚吃叉燒」的影片，不料大批惡毒的中國小粉紅竟惡意聯想到香港大火，留言譏諷：「火太大，我的港式叉燒焦了」、「港式竹筒叉燒飯」。

中國官媒《人民網》28日凌晨在影音平台Bilibili發布一則影音「睡了嗎？今晚吃叉燒飯，看看又不長肉！晚安」，這部影片是《人民網》一系列「睡了嗎？今晚吃…」的其中一部，影片內容也只是普通的美食介紹，但卻引發不少惡毒的中國網友，惡意聯想到香港大火。

中國網友留言：「港式叉燒」、「港式竹筒叉燒飯」、「叉燒不是竹子燒火做的我不吃」、「這叉燒不用竹筒烤不正宗」、「（能再推薦港式燒豬嗎?）大埔不就有現成的嗎？」「可惜火太大，我的叉燒燒焦了」、「竹筒叉燒，什麼都好食」。

雖然這段影片已經被《人民網》從Bilibili下架，但中國小粉紅的惡毒留言，已經被截圖曝光，Threads上也有網友貼出留言截圖，直呼「很難想象這是人民日報這種中共官媒整出來的活，尊重一下香港人罷」。網友也跟進批評：「真的好沒道德 冷血的人」、「比起人民網，更噁心的是評論區的中國民粹」、「我甚至不敢相信這是真的 我瞬間感覺到無比反胃想吐」。

也有網友解釋，「官方發這個視頻本意是因為近期叉燒確立了官方的英文名：char siu，是廣東話譯名。就一個正常的宣傳視頻，有半個字提到香港？壞的是評論區底下帶節奏引戰的人」、「這個帳號最近都在日更中國各地的美食，只是時間有問題」。

