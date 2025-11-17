中國官媒持續文攻 稱警惕日本戰略危險轉向

（中央社記者張淑伶上海17日電）中國官媒持續對日相高市早苗發動攻擊，並塑造輿論指日本軍國主義可能重燃。人民日報今天刊文稱「警惕日本戰略走向的危險轉向」，央視昨晚則發布評論，宣稱「高市早苗若繼續鋌而走險，日本將萬劫不復」。

中共黨媒人民日報17日以「鐘聲」名義刊文，指高市早苗是「第一位公然鼓吹所謂『台灣有事就是日本有事』，並與行使集體自衛權相關聯的日本在任首相，凸顯其危險的內外政策走向」。

「鐘聲」是人民日報重要評論文章的常見署名之一，寓意「中國之聲」，是該報對外國發聲喊話表態的專欄，旨在向外傳達中共官方的意圖。

文章說，「台灣有事就是日本有事」的說法，是企圖把中國的國家統一和日本的安全保障扯在一起，並稱歷史上，日本軍國主義曾多次以「存亡危機」為藉口發動對外侵略，因此這次高市早苗再提「存亡危機事態」，「讓人有充分理由擔心日本有重蹈軍國主義覆轍的危險」。

文章說，近年來，日本調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，「在強軍擴武的錯誤道路上狂飆猛進」，並稱高市政府對「無核三原則」表態模糊，日本高官甚至聲稱不排除引進核潛艇，「這些都表明日本政策的重大消極轉向」。在日本戰敗投降80年後的今天，高市早苗拋出的言論「不僅是戰略魯莽，更是蓄意挑釁」。

央視新聞16日晚間發布「海峽時評」，指高市早苗在國會答辯時的涉台言論引發中國外交部、國防部、國台辦、駐日本大使館連續嚴正表態、強烈抗議，還有日本國內輿論批評，但她拒不承認錯誤，拒不收回言論，拒不消除惡劣影響，「高市早苗若繼續鋌而走險，日本將萬劫不復。」

這篇文章也提出武力威嚇，指今天中國已是全球第2大經濟體、正加快建設世界一流軍隊，從「九三閱兵」展示的解放軍新銳武器裝備，到近日福建艦入列、四川艦海試，再到11月16日中國海警艦艇編隊在「釣魚島領海」內巡航，都展示出中國人民有強大能力捍衛國家主權、統一和領土完整。

日中關係嚴重惡化，高市早苗7日在國會指出，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，引發中國強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台發布「斬首」言論，也引起日方不滿。雙方各自召見對方駐地代表表達抗議，但是局勢並未因此降溫，中國政府從13日起還提高批評日本的力道。（編輯：呂佳蓉）1141117