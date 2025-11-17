中國官媒持續輸出恐嚇，這次要讓日本有事？！官媒警告「高市若死不悔改，日本將萬劫不復」

「台灣有事，可能構成日本的『存亡危機事態』。」日本首相高市早苗日前在國會答詢內容，讓原本尚稱平穩的中日關係掀起波濤，對於日本政府可能對台海危機行使「集體自衛權」，或者說「直接以武力介入台海衝突」一事，顯然踩到了北京紅線，包括中國外交部、國防部到官媒都積極發起反擊。央視《海峽時評》與黨媒《人民日報》這兩天的最新評論，更警告「倘若高市早苗死不悔改....必將日本推向萬劫不復」！

《人民日報》17日3版刊出〈警惕日本戰略走向的危險轉向〉一文，作者署名「鐘聲」是《人民日報》重要評論的常見署名，寓意「中國之聲」，是該報對外國傳達中共官方意圖的專欄。該文指出，「高市早苗的涉台謬論暴露日本右翼勢力極其錯誤、極為危險的歷史觀、秩序觀、戰略觀，國際社會特別是亞洲國家必須對日本的戰略走向高度警惕」。

《人民日報》稱，所謂「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示日方可能武力介入台海問題，這是粗暴干涉中國內政、公然挑戰二戰後國際秩序的錯誤言論，引起舉世嘩然。然而高市早苗不思悔改，拒不撤回有關錯誤言論，拋出涉台謬論，更無異於為軍國主義招魂。「台灣有事就是日本有事」則是日本政壇存在的危險論調，企圖把中國的國家統一和日本的安全保障扯在一起。

《人民日報》強調「日本在台灣問題上負有深重歷史罪責」、「甲午戰後，日本侵佔台灣並進行長達半個世紀的殖民統治，犯下罄竹難書的罪行」，「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。日方非但不思反省，反而在台灣問題上製造新的事端。這種干涉中國內政、挑舋越線的錯誤言行，嚴重破壞中日關系的政治基礎，嚴重挑戰二戰後國際秩序」。

《人民日報》稱：「台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線。以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。80年前，英勇的中國人民打敗了日本侵略者。80年後的今天，中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心堅如磐石，意志堅不可摧，能力今非昔比。任何試圖插手和阻撓中國統一大業的圖謀，都是螳臂當車、不自量力。我們正告日方，借台灣問題生事，就是給自己找事！」

「​近年日本大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算、放寬武器出口限制、謀求發展進攻性武器，在強軍擴武的錯誤道路上狂飆猛進。儘管嘴上自我標榜是『和平國家』，宣揚建立無核武器世界，但高市政權對『無核三原則』表態模糊，語焉不詳，暗示有可能放棄，日本高官甚至聲稱不排除引進核潛艇。這些都表明日本政策的重大消極轉向。在日本戰敗投降80年後的今天，高市早苗拋出觸動各方神經的危險言論，這不僅是戰略魯莽，更是蓄意挑釁。」​



​央視《海峽時評》16日則指出，高市早苗發表「台灣有事」言論後，引發軒然大波，「中國外交部、國防部、國台辦、駐日本大使館連續嚴正表態、強烈抗議；日本各界一片嘩然，民眾集會要求其下台。但這位日本當政者拒絕不承認錯誤，拒絕收回言論，拒絕不消除惡劣影響。高市早苗若繼續鋌而走險，日本將萬劫不復！」

《海峽時評》指出，高市早苗重燃軍國主義的邪惡算盤顯然打錯了，「今日中國已穩居全球第二大經濟體、正加快建設世界一流軍隊，從『九三閱兵』展示的解放軍新銳武器裝備，到近日福建艦入列、四川艦海試，再到11月16日中國海警艦艇編隊在我釣魚島領海內巡航，都充分展現出中國人民有堅定、堅強、強大、強大和強大能力，捍衛領土國家」。

《海峽時評》稱，日本國內不乏反對綁上自毀戰車、反對高市早苗錯誤言行的理性聲音：「野田佳彥、鳩山由紀夫及石破茂三位日本前首相，先後對高市早苗挑釁言論發出警示；多名日本國會議員批評其相關言論「極為危險，毫無首相自覺」；《東京新聞》《每日新聞》《京都新聞》等日本主流媒體接連發表社論批評高市早苗言論魯莽、輕率，加劇地區緊張；日本多個民間團體、上百名民眾自發集會，對高市早苗錯誤言行表達強烈不滿，抗議者在首相官邸前高喊『高市下台！』『撤回發言，趕快道歉』。日本國內對高市早苗的質疑與批評，反映出日本民眾不願被軍國主義裹挾、不願做軍國主義炮灰。」

「正如國防部新聞發言人蔣斌大校日前應詢所言，日方膽敢鋌而走險，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前碰得頭破血流」、「台灣問題關關中國核心利益和全體中國人民的民族感情。中國人民愛好和平，但絕不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，絕不允許任何人任何勢力侵犯和分裂中國的神聖領土。倘若高市早苗死不悔改、執意一條路走到黑，必將遭受到『迎頭痛擊』，必將把日本推向萬劫不復境地！」

