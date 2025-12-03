中國官媒插手台《國籍法》修法 王丹：中配參政權純屬統戰工具

國民黨團提《國籍法》修法，左為因未放棄中國籍而被解職的原花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華。（資料畫面）

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前提案修訂《國籍法》，擬讓中國籍配偶參政權可不受放棄國籍規定的限制，引發國安質疑。而中國民運人士王丹近日觀察到，在台灣朝野為此修法議題爭論之際，中國官媒《新華網》竟在顯著位置刊文，公開抨擊台灣剝奪中配的參政權，讓王丹直呼「沒有最扯，只有更扯」，並對中共的雙重標準感到極度不解與傻眼。

王丹透過社群平台發文指出，他發現中國官媒《新華網》居然在醒目位置刊登文章，為在台灣的中配爭取參政權，這篇來自官方的批評，正巧與國民黨團總召傅崐萁日前所提的《國籍法》修正草案同步發生。傅崐萁的修法旨在解決近期有中配因中華人民共和國國籍問題被解職的案例，確保大陸地區人民在依法取得台灣戶籍後，其公職參選及任職資格適用《兩岸人民關係條例》的特別規定，而不適用《國籍法》中放棄外國國籍的限制。

面對中國官媒的公開喊話，王丹表達了強烈的質疑與諷刺，他直言這是「沒有最扯，只有更扯」的荒謬情境。他指出，中國國內的老百姓都沒有參政權，質疑：「中共哪來的臉提『參政』兩字？」王丹更痛批，中共應當先問問自己剝奪十幾億人的參政權，是不是犯下「反人類」罪，點出北京當局在民主價值上的巨大矛盾。

王丹進一步總結，從中共官媒的高調動作可見，「中配參政權」的問題，在中共那裡純粹就是統戰敘事的一部分，拿來當作統戰的工具，這項分析將台灣內部關於中配權益的法案爭議，提升到兩岸政治操作與統戰意圖的層次。國民黨團此次的修法提案，正是在此爭議背景下，順利於11月28日立法院會宣讀報告並交付委員會審查。





